Пока все спали: посылка в космос, историческая находка и ситуация с COVID-19

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КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-17" через несколько дней должен привезти космонавтам, летающим на Международной космической станции (МКС), яблоки, томаты, хрен и горчицу, передает РИА Новости. Об этом рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев.

"В наборе свежих продуктов - горчица зернистая, хрен столовый, яблоки, грейпфруты, апельсины и томаты", - сказал Агуреев.

Он отметил, что помимо стандартных рационов питания, пища в которых повторяется каждые две недели, на "Прогрессе" отправляют бонусную еду, заказанную российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым перед полетом.

Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлено 168 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

Шедевры XVII века в мусорном баке

В Германии 64-летний мужчина обнаружил в мусорном контейнере на остановке, расположенной недалеко от города Оренбах, две картины XVII века, сообщает РИА Новости.

Искусствоведы, которым полицейские передали полотна на оценку, пришли к выводу, что оба произведения, написанные маслом, — оригиналы.

Эксперты считают, что одну из картин с изображением портрета мальчика, мог написать ученика Рембрандта, голландский живописец Самуэль ван Хогстратен (1627-1678).

А вторая принадлежит кисти венецианского художника Пьетро Беллотти. На полотне, датируемом 1665 годом, мастер написал автопортрет.

В Италии отменяют защитные маски

В связи с улучшением эпидемической ситуации Научно-технический комитет по коронавирусу при правительстве Италии рекомендовал в ближайшее время отменить одну из основных ограничительных мер, принятых в связи с пандемией COVID-19, передает РИА Новости. Речь идет об обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе.

Ношение масок скорее всего отменят 28 июня или 5 июля. Однако министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца уточнил в Twitter, что данное решение вступит в силу 28 июня, когда вся национальная территория будет объявлена так называемой "белой" зоной, где отменены все основные ограничения, введенные из-за пандемии.

Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts. — Roberto Speranza (@robersperanza) June 21, 2021

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Ситуация с COVID-19 в мире

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 175,2 миллиона.

На утро 22 июня число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 176 571 907. Из них 3 872 088 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 554 275). Следом идут Индия (29 935 221) и Бразилия (17 966 831).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 819 584), Турция (5 375 593), Россия (5 272 328), Великобритания (4 656 536), Аргентина (4 277 395), Италия (4 253 460) и Колумбия (3 968 405).

В Молдове лабораторным путем за последние сутки подтверждено 47 новых случаев инфицирования COVID-19.

Общее число случаев заражения в стране достигло 256 187.

За последние 24 часа зафиксировано три летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6173.

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