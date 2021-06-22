Врачи рассказали о состоянии певицы МакSим

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская рассказала, что врачи дают позитивные прогнозы по состоянию МакSим.

По словам Богушевской, на данный момент Максимова остается в медикаментозной коме. Богушевская отметила, что перед тем, как певицу ввели в состояние искусственной комы, она не чувствовала себя плохо и не находилась в полуобморочном состоянии.

"Я с ней общалась буквально за час до того, как ее ввели в это состояние, и она была очень позитивной", - добавила пиар-менеджер.

Певицу МакSим (Марину Максимову) госпитализировали на прошлой неделе с высокими температурой и процентом поражения легких, передает РИА Новости. Тест на коронавирус оказался отрицательным. Через некоторое время певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому.

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