Путин: США организовали переворот на Украине, а Европа безвольно его поддержала

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. В своей статье, озаглавленной "Быть открытыми, несмотря на прошлое", президент России Владимир Путин заявил, что США организовали переворот на Украине в 2014 году, а "страны Европы безвольно его поддержали, что привело к расколу внутри страны и выходу Крыма из ее состава".

Как отмечает РИА Новости, глава российского государства также отметил, что многие страны были поставлены перед ультиматумом - быть с Западом или с Россией, "эта агрессивная политика и привела к украинской трагедии".

"Более того, многие страны были поставлены перед искусственным выбором - быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине", - пишет президент РФ.

"С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы - безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава", - заявил Путин.

В своей статье для Die Zeit Владимир Путин высказался и о расширении НАТО, что, по его мнению, фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий. "О чем, кстати, предупреждал в середине 80-х годов один из лидеров СДПГ - Эгон Бар, который предлагал кардинально перестроить всю европейскую систему безопасности после объединения Германии, причем как с участием СССР, так и США. Но никто ни в СССР, ни в США, ни в Европе не захотел тогда его слушать", - отметил Путин.

Статья "Быть открытыми, несмотря на прошлое" посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны, она была опубликована 22 июня - в День памяти и скорби.

Как уточнил для журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, текст статьи Владимир Путин писал на русском языке.

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