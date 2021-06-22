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Советский военный мемориал в Панкове

Президент Германии возложил цветы к советскому военному мемориалу в Берлине

© Sputnik / Igor Zarembo
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210622/35202276/prezident-germanii-vozlozhil-tsvety-k-sovetskomu-voennomu-memorialu-v-berline.html

Франк-Вальтер Штайнмайер после возложения цветов не покинул мемориальный комплекс бойцам Красной армии, как планировалось изначально, а подошел к братской могиле.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер возложил 22 июня венок к советскому военному мемориалу в Берлине по случаю 80-летия годовщины начала Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.

День объявления о нападении фашистской Германии на Советский Союз в Лешинграде.
© Sputnik
Кто придет с цветами на мемориалы советским воинам 22 июня

Возложение прошло в сопровождении почетного караула ведомства президента ФРГ. Штайнмайер остановился у подножия статуи Родины-матери, там же был установлен желто-красный траурный венок с лентой "Президент ФРГ".

Президент Германии после возложения цветов не покинул мемориальный комплекс бойцам Красной армии, как планировалось изначально, а подошел к братской могиле, у которой значится на русском и немецком:

"Они не покорились фашизму. Любовь к родине, верность своему народу были для них сильнее смерти".

Советский военный мемориал в Панкове (официально Кладбище-памятник воинам Советской армии в народном парке Шенхольцер-Хайде) - один из крупнейших мемориальных комплексов памяти воинов Красной армии в германской столице. На его территории захоронены останки более 13 тысяч советских солдат и офицеров, погибших в ходе боев за Берлин.

Двадцать второго июня 1941 года гитлеровская Германия без предупреждения, в рамках плана "Барбаросса", напала на Советский Союз. Захватническая война на истребление с первого дня велась посредством варварского террора против гражданского населения. В результате войны и нацистской оккупации погибли 27 миллионов граждан СССР всех национальностей.

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