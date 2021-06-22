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Чем питаться, чтобы легко перенести жару - совет диетолога

© Depositphotos / Alexandra Lande
Общество
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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (81)
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Sputnik Молдова
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Летом привычный рацион питания меняется: что необходимо, чтобы в жаркие дни чувствовать себя легко - ответ дают специалисты.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. О том, какие продукты и напитки лучше употреблять в знойные дни, рассказала РИА Новости председатель общероссийского общественного движения "Стройная Россия" Ольга Ванатова. 

Рыба на тарелке
© CC BY-SA 2.0 / Takashi Hososhima / Sashimi
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Она подчеркнула, что в жару нужно пить достаточное количество воды, которое можно рассчитать исходя из массы тела. Например, на вес в 50 килограммов необходимо ежедневно выпивать два литра воды без учета чая, кофе или супов.

"В простую воду можно добавить сок лимона и немного соли, это сохранит минеральный баланс в организме. Холодные напитки и кофе лучше не употреблять, они пагубно влияют на работу сердца, давая в жару дополнительную нагрузку", - уточнила она.

Полезны в жаркое время сладкий перец, огурцы и помидоры, тыква, зелень, сельдерей, апельсины, ягоды, а также шпинат и щавель. Ольга Ванатова посоветовала воздержаться от жирной пищи.

Лосось
© Pixabay / cattalin
Диетолог назвала четыре главных принципа здорового питания

Также она отметила, что в жару сердце и сосуды работают с усиленной нагрузкой, поэтому человеку следует употреблять продукты с высоким содержанием калия.

"Много калия, а еще кальций, магний и целую кучу необходимых нам витаминов содержат бананы, кунжут, брокколи и шпинат. Его достаточно и в продуктах из мяса, крупах, картофеле в мундире, отрубях пшеницы, зеленом горошке и бобах", — рассказала Ванатова.

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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (81)

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Теги:
диета, еда, жара, лето

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