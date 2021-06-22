"Спутник Лайт" для вакцинации мигрантов может поступить в Москву в конце недели

Часть вакцины будет отдана для вакцинации иностранцев в России, об этом во вторник сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. В конце текущей или начале следующей недели вакцина "Спутник Лайт" поступит в российскую столицу - об этом заявила во вторник заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

"Я очень надеюсь, что в конце этой недели, либо в начале следующей вакцина "Спутник Лайт" к нам поступит", - сказала Ракова.

Она отметила, что препаратом будут прививать иностранцев и уже сейчас в городе отрабатывают схему и специальные вакцинационные пункты для иностранцев и мигрантов. О том, что часть вакцины "Спутник Лайт" будет отдана для вакцинации иностранцев в России, ранее во вторник сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Часть "Спутника Лайт" мы отдадим для иностранцев. А "Спутник V" - он сегодня идет весь для граждан РФ", - сказал он журналистам.

Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации. Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.

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