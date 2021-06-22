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Вакцинация против COVID-19 в John Knox Village во Флориде, США. Архивное фото

В США заявили о вакцинации 70% взрослого населения страны

© AP Photo / Wilfredo Lee
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (129)
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В США как минимум одной дозой препарата от коронавируса была вакцинирована большая часть взрослого населения.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. США выполнили цель, поставленную президентом страны Джо Байденом – в срок до 4 июля вакцинировать 70% взрослого населения страны от 30 лет как минимум одной дозой препарата от коронавируса. О выполнении этой задачи заявил координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтс, сообщает РИА Новости.

Медик. Архивное фото
© Sputnik / Zhanna Manukyan
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"Сегодня я обращаюсь к вам с прекрасной новостью. Мы уже выполнили поставленную президентом задачу вакцинировать всех взрослых американцев 30 лет и старше. Все верно: 70% взрослых жителей США от 30 лет получили как минимум одну дозу препарата", – сказал Зинтс в ходе брифинга, который транслировался на сайте Белого дома.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на понедельник от COVID-19 в США полностью уже привиты чуть более 150 миллионов человек, одну прививку сделали свыше 177 миллионов жителей страны.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (129)

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