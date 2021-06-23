Сколько воды рекомендовано пить в жару

Среднее значение – это 30-35 миллилитров воды на килограмм веса тела. Но в жару эти значения стоит изменить.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. О том, какое количество воды необходимо человеку в обычных условиях и как норма потребления изменяется в жару, рассказала диетолог Арина Скоромная.

Суточная норма потребления чистой воды зависит от веса человека и от температурных условий, в которых он живет. Если температура не выходит за обычные рамки, необходимое каждому количество воды можно вычислить по специальной формуле, пояснила диетолог.

"Среднестатистическое значение – это 30-35 миллилитров воды на килограмм веса тела. То есть получается, что если я вешу условные 60 килограммов, то мне нужно пить около двух литров и 100 миллилитров воды в день. Это норма", – сказала Арина Скоромная.

По ее словам, для тех, у кого вес превышает 90 или 100 килограммов, норма может составлять три литра воды в день. Пить больше жидкости не нужно, чтобы не увеличивать нагрузку на почки, передает РИА Новости.

Когда же температура достигает, например, 30 градусов жары и больше, количество потребляемой воды нужно увеличивать, но стараться делать это дозированно – выпивать несколько глотков воды каждый раз, когда почувствуете жажду, посоветовала диетолог.

"Когда наступает жара, то человеку хочется пить больше и чаще. Это сравнимо с тем, что происходит во время физической активности. В такой ситуации пить можно и нужно больше. Но делать это надо небольшими порциями. Большой объем воды может создать излишнюю нагрузку на почки", – сказала Арина Скоромная в интервью радио Sputnik.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova