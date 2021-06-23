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Вакцинация

В России вводят обязательную вакцинацию

© Sputnik / Pavel Bednyakov
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (134)
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Sputnik Молдова
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Обязательная вакцинация введена на Кубани для некоторых категорий граждан. Среди них - работники транспортных организаций и организаций в сфере бытового обслуживания.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. На Кубани введена обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Об этом говорится в постановлении управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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"Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работники образовательных организаций, работники организаций общественного питания, работники торговли продовольственными и непродовольственными товарами, работники организаций туристской индустрии", - говорится в постановлении.

В список категорий для обязательной вакцинации также попали работники транспортных организаций и организаций в сфере бытового обслуживания, передает РИА Новости.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (134)

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Теги:
вакцинация, Россия

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