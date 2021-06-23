В России вводят обязательную вакцинацию

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. На Кубани введена обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Об этом говорится в постановлении управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
"Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работники образовательных организаций, работники организаций общественного питания, работники торговли продовольственными и непродовольственными товарами, работники организаций туристской индустрии", - говорится в постановлении.
В список категорий для обязательной вакцинации также попали работники транспортных организаций и организаций в сфере бытового обслуживания, передает РИА Новости.
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