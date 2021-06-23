Не заболеть от кондиционера: что для этого нужно

Чтобы не подхватить простуду в жаркие дни, когда в помещениях работают кондиционеры, нужно придерживаться ряда правил.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. В знойные летние дни между жаркой улицей и холодным помещением с кондиционером создаются весомые перепады температур, это может стать причиной простуды. В интервью радио Sputnik главный врач клиники "Твой доктор", терапевт Татьяна Романенко назвала два правила безопасности, которые помогут сберечь здоровье.

Первое состоит в том, чтобы избегать резких температурных скачков. По словам врача, если вы зашли в помещение или в салон автомобиля с жаркой улицы, не надо включать кондиционер сразу на минимум – температурный интервал должен быть не больше 6-8 градусов.

"Если вы заходите с жары в помещение, вы должны постепенно охлаждать воздух. То же самое касается и машины. Нужно постепенно снижать температуру в салоне автомобиля. Это первое правило", – уточнила Татьяна Романенко.

Второе правило касается правильной установки кондиционера. Он не должен быть направлен на человека или находиться непосредственно над ним.

"Мы не должны сидеть под кондиционером. Расстояние от него до работающего за столом человека должно быть полтора-два метра. И кондиционер не должен быть направлен на человека, он должен быть направлен в сторону", – уточнила специалист.

Врач-терапевт также посоветовала регулярно чистить фильтры кондиционеров, чтобы в них не скапливались пыль и бактерии.

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