Врачи предупреждают - переболевшим COVID-19 опасно летать

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. После любого перенесенного инфекционного заболевания не рекомендуются авиаперелеты, так как это физическая нагрузка, которая может привести к осложнениям, передают Известия.

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев отметил, что после коронавируса, как и кори, тяжелого гриппа или гепатита, нужно восстанавливаться в течение месяца или двух.

"Тем, кто тяжело переболел, и это касается не только коронавируса, следует воздержаться от полетов и путешествий. После любого инфекционного заболевания может быть осложнение", — заявил Зверев.

С этой позицией также согласен и главврач главного ковидного госпиталя Горнозаводского округа — горбольницы №1 Нижнего Тагила — Александр Павловских. По его словам, коронавирусная инфекция не изучена до конца, поэтому "с ней не стоит играть". Специалист рекомендовал следовать советам медработников и полностью пройти реабилитацию.

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