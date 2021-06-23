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Хакерская атака

Россия и США объединят усилия для поиска хакеров

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210623/35217508/rossiya-i-ssha-obedinyat-usiliya-dlya-poiska-khakerov.html

Решение принято в рамках договоренностей, достигнутых на высшем уровне, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Россия в рамках действующих соглашений будет работать с США по поиску хакеров, передает РИА Новости. Решение принято в рамках договоренностей, достигнутых на высшем уровне, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

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© AP Photo / Alexander Zemlianichenko / Pool
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"Проводим действия в рамках тех соглашений, которые были осуществлены нашими президентами. Так что будем работать вместе, надеемся на взаимность", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Российско-американский саммит прошел в усадьбе XVIII века Ла-Гранж на берегу Женевского озера 16 июня.

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