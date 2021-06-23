Россия и США объединят усилия для поиска хакеров

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Россия в рамках действующих соглашений будет работать с США по поиску хакеров, передает РИА Новости. Решение принято в рамках договоренностей, достигнутых на высшем уровне, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

"Проводим действия в рамках тех соглашений, которые были осуществлены нашими президентами. Так что будем работать вместе, надеемся на взаимность", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Российско-американский саммит прошел в усадьбе XVIII века Ла-Гранж на берегу Женевского озера 16 июня.

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