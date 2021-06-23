Полувоенные организации в Европе готовят ультраправых активистов - глава ФСБ

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Действующие в Европе полувоенные организации предоставляют ультраправым активистам возможность подготовки в своих тренировочных лагерях, заявил директор Федеральной службы безопасности РФ генерал армии Александр Бортников, выступая в среду на IX Московской конференции по международной безопасности.

"В Европе есть государства, до настоящего времени оправдывающие нацизм или даже целенаправленно включающие его в свою национальную идеологию. Действующие на их территории полувоенизированные организации предоставляют ультраправым активистам из других стран возможность подготовки в своих тренировочных лагерях", - цитирует слова главы ФСБ РИА Новости.

Он также рассказал, что все более обособленными становятся анклавы мигрантов, и этим пользуются террористические организации для пропаганды, вербовки и совершения терактов.

"Возвращаясь к теме религиозного экстремизма и терроризма, хочу обратить внимание на еще одну негативную тенденцию периода социального дистанцирования. Это значительно усилившееся обособление и без того непрозрачных анклавов мигрантов и отдельных диаспор от коренного населения, все более активное неприятие приезжими социокультурных норм и традиций принимающих стран", - сказал Бортников.

В таких условиях эмиссары международных террористических организаций получают широкие возможности ведения пропаганды и вербовки, организации и осуществления терактов, подчеркнул он.

Вместе с радикальными исламистами в рядах террористов нередко воюют неонацисты, заявил директор ФСБ.

"Хотел бы подчеркнуть, что если в своих государствах неонацисты выступают как непримиримые враги мусульман, то на территории третьих стран они нередко бок о бок с радикальными исламистами воюют в рядах наемнических формирований", - отметил он.

По его словам, это лишний раз свидетельствует о том, что терроризм остается терроризмом независимо от того, какими лозунгами он прикрывается. "И в России мы ведем беспощадную борьбу с любым из его видов. К применению такого же подхода призываю и наших коллег", - добавил Александр Бортников.

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