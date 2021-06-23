Штамм "дельта плюс" чрезвычайно опасен и обладает "молниеносной" заразностью

Ученые предупреждают, что заразиться мутацией индийского штамма можно, просто пройдя мимо больного человека без маски.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Особенность нового индийского штамма коронавируса "дельта плюс" в том, что он намного заразнее, передает РИА Новости. Об этом сообщает портал India Today со ссылкой на директора Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия.

По словам ученого, заразиться этой мутацией индийского штамма можно, просто пройдя мимо больного человека, который не надел защитную маску. Хотя соблюдение мер безопасности поможет пресечь распространение инфекции, власти по-прежнему обеспокоены устойчивостью "дельты плюс" к моноклональным антителам и его способностью "обходить" иммунитет.



"Специалисты Индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 изучают его (штамм "дельта плюс". — прим. ред.) и мы узнаем, насколько эффективны вакцины против него", — добавил Гулерия.

Индийский вариант (B.1.617) коронавируса выявили в марте. Впоследствии выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке, благодаря которому патоген проникает в организм и по-разному распространены по миру.

"Дельта"-штамм продолжает мутировать. В конце прошлой недели индийский штат Махараштра сообщил о появлении варианта "дельта-плюс" (B.1.617.2.1). Всего в Индии зафиксировали 22 случая заражения. "Дельта плюс" отличается наличием мутации K417N в S-белке, она может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.

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