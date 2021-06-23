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Медицинские работники в отделении реанимации

Эпидемиолог: следующая волна коронавируса затронет только непривитых

© Sputnik / Ilia Pitalev
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (135)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210623/35220096/epidemiolog-sleduyuschaya-volna-koronavirusa-zatronet-tolko-neprivitykh.html

Основной мерой защиты от коронавирусной инфекции является полная вакцинация. Вакцинированные больше не являются пациентами, госпитализированными в отделения интенсивной терапии.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Четвертая волна пандемии коронавируса, если она дойдет до Греции, затронет только непривитых, считает председатель российского Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду.

Медицинский работник проверяет температуру тела ребенка во время скрининга на коронавирус
© AFP 2021 / Punit Paranjpe
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"Появление мутации "Дельта" (индийский штамм – прим. ред.), преобладающей сегодня в Соединенном Королевстве, с повышенной передаваемостью, определенно вызывает озабоченность по поводу его передачи в соседние страны и создания четвертой волны эпидемии. Однако следует подчеркнуть, что интенсивность этой волны, если она будет в нашей стране, будет более умеренной с точки зрения госпитализаций и смертей и затронет только непривитых", – заявила Теодориду на брифинге в Минздраве.

Она добавила, что российские власти сохраняют бдительность, передает РИА Новости.

"С открытыми границами и туризмом ожидается, что эта мутация посетит и нашу страну", - сказала она.

"Однако есть данные о том, что вакцинированные больше не являются пациентами, госпитализированными в отделения интенсивной терапии, или интубированными пациентами", - сказала председатель комитета.

Сотрудник лаборатории
© Sputnik / Алексей Майшев
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Она отметила, что третья волна в Греции идет на спад. "Мы приветствуем лето с двойной радостью, поскольку считаем его своим союзником в борьбе с пандемией. Снижение третьей волны с сокращением распространения вируса, которое мы наблюдаем сейчас, в основном связано с увеличением охвата населения вакцинацией в сочетании со всеми известными нам мерами личной защиты: масками, самодиагностикой, соблюдением дистанции, избеганием скопления людей", - сказала Теодориду.

Она сказала, что вакцинация двумя дозами является самым важным щитом защиты. "Как было обнаружено в Великобритании в исследованиях более 12 тысяч человек, вакцинированных двумя дозами, защита от индийского штамма с помощью вакцины Pfizer была при второй дозе 86%, а вакцины AstraZeneca - примерно 66%. Поэтому крайне важно ввести вторую дозу вакцины", - сказала глава комитета.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (135)

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