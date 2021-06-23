Эпидемиолог: следующая волна коронавируса затронет только непривитых

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Четвертая волна пандемии коронавируса, если она дойдет до Греции, затронет только непривитых, считает председатель российского Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду.

"Появление мутации "Дельта" (индийский штамм – прим. ред.), преобладающей сегодня в Соединенном Королевстве, с повышенной передаваемостью, определенно вызывает озабоченность по поводу его передачи в соседние страны и создания четвертой волны эпидемии. Однако следует подчеркнуть, что интенсивность этой волны, если она будет в нашей стране, будет более умеренной с точки зрения госпитализаций и смертей и затронет только непривитых", – заявила Теодориду на брифинге в Минздраве.

Она добавила, что российские власти сохраняют бдительность, передает РИА Новости.

"С открытыми границами и туризмом ожидается, что эта мутация посетит и нашу страну", - сказала она.

"Однако есть данные о том, что вакцинированные больше не являются пациентами, госпитализированными в отделения интенсивной терапии, или интубированными пациентами", - сказала председатель комитета.

Она отметила, что третья волна в Греции идет на спад. "Мы приветствуем лето с двойной радостью, поскольку считаем его своим союзником в борьбе с пандемией. Снижение третьей волны с сокращением распространения вируса, которое мы наблюдаем сейчас, в основном связано с увеличением охвата населения вакцинацией в сочетании со всеми известными нам мерами личной защиты: масками, самодиагностикой, соблюдением дистанции, избеганием скопления людей", - сказала Теодориду.

Она сказала, что вакцинация двумя дозами является самым важным щитом защиты. "Как было обнаружено в Великобритании в исследованиях более 12 тысяч человек, вакцинированных двумя дозами, защита от индийского штамма с помощью вакцины Pfizer была при второй дозе 86%, а вакцины AstraZeneca - примерно 66%. Поэтому крайне важно ввести вторую дозу вакцины", - сказала глава комитета.

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