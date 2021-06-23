В России обязали всех трудовых мигрантов сдавать отпечатки пальцев

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Совет Федерации одобрил в среду закон, предусматривающий обязанность въезжающих в Россию трудовых мигрантов проходить медицинское освидетельствование, фотографирование и сдавать отпечатки пальцев. Как отмечают авторы закона, приятие таких мер улучшит эпидемиологическую ситуацию в стране, не даст скрывать персональные данные членам террористических организаций и укрепит нацбезопасность России, передает РИА Новости.

В настоящее время существует ряд категорий иностранных граждан, которые могут длительное время пребывать на территории России без прохождения дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования. Самую многочисленную из них составляют граждане государств-членов ЕАЭС, которых по состоянию на 1 марта 2020 года на территории России находилось около 2,5 миллионов человек. Фрагментарность контроля за состоянием здоровья мигрантов и отсутствие эффективных алгоритмов действий в отношении лиц, у которых выявляются опасные заболевания, существенно увеличивают риск проникновения и распространения на территории России опасных инфекционных заболеваний, говорится в пояснительной записке.

Также отсутствие возможности идентифицировать по биометрическим персональным данным приезжих значительно затрудняет работу по обнаружению лиц, находящихся в розыске, причастных к деятельности террористических организаций, прежде всего, из-за изменения иностранными гражданами своих установочных данных и повторного въезда в Россию с новыми персональными данными, отмечают авторы законопроекта.

В соответствии с одобренным сенаторами законом иностранные граждане, приезжающие Россию для трудовой деятельности, должны будут в течение 30 дней пройти дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование. Если цель приезда иностранца не связана с трудовой деятельностью и он планирует провести в России больше 90 дней, то ему также придется пройти эти процедуры, в течение также 90 дней.

Как отмечает конституционный комитет Совфеда, по результатам медицинского освидетельствования может быть принято решение о нежелательности пребывания в Российской Федерации или о неразрешении въезда в страну.

Закон предусматривает, что обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование иностранных граждан проводятся однократно.

От прохождения этих процедур освобождаются граждане Белоруссии и дети младше шести лет.

Закон поступает на подпись президенту.

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