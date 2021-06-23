Итоги инспекции производства вакцины "Спутник V": ВОЗ сделала замечания

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения по итогам инспекций, проведенных на территории России, высказала ряд замечаний по производству вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает РИА Новости. Замечания связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации в среду.

"Действительно, имели место нарекания со стороны инспекционной группы, и насколько нам известно, они уже приняты во внимание и все, что нужно было исправить, все исправлено", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также назвал очень жестким контроль за производством вакцины от коронавируса в России, при этом нарекания ВОЗ к производству вакцины от коронавируса на российском предприятии "Фармстандарт-УфаВИТА" были приняты во внимание, все недочеты уже исправлены.

Инспекторы побывали на четырех площадках в России. Они изучали партии "Спутника V", произведенные открытым акционерным обществом "Фармстандарт — Уфимский витаминный завод".

Сейчас "Спутник V" в России производят в семи местах: это филиал "Медгамал" ФГБУ "НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи", АО "Биннофарм", АО "Р-Фарм", ЗАО "Биокад", АО "Генериум", ЗАО "Лекко", ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА". Делегация ВОЗ проинспектировала четыре площадки из семи, опубликовав замечания по работе одной из них.

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