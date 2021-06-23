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В России трудовые мигранты смогут получить разрешение на работу онлайн

В России трудовые мигранты смогут онлайн получить разрешение на работу

© AP Photo / Jeff White
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210623/35224655/v-rossii-trudovye-migranty-smogut-poluchit-razreshenie-na-rabotu-onlayn.html

Онлайн-платформа позволит людям, которые хотят работать в России, быстро получать необходимые разрешения, документы, устраиваться на работу.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. В России готовят проект по цифровому оформлению документов для трудовых мигрантов, передает РИА Новости. Об этом сообщил вице-премьер правительства страны Алексей Оверчук.

Мигранты на вокзале
© Sputnik / Сергей Сергеев
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"Очень большое внимание мы уделяем сегодня вопросам поддержки трудовых мигрантов. Здесь также мы с Евразийским банком развития сегодня готовим цифровое решение, которое позволит людям, которые хотят въехать к нам в Россию, работать у нас в России, в онлайн-режиме получать необходимые разрешения, документы, устраиваться на работу, искать работу", - сказал он журналистам в пятницу.

"Все это в достаточно недалеком будущем будет доступно для людей", - добавил Оверчук.

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В апреле российское МВД потребовало от стран СНГ до 15 июня забрать всех своих нелегальных мигрантов из России, которых в стране набралось уже более одного миллиона. После этого срока, обещали в ведомстве, они уже не смогут без последствий для себя выйти из тени. Диаспоры стран СНГ и миграционные организации предупреждали, что многие легализоваться просто не успеют, в частности, из-за высокой загруженности российских ведомств, занимающихся оформлением разрешений. Позднее вышел указ президента РФ Владимира Путина о том, что Россия до 30 сентября включительно не будет выдворять иностранцев, если они не совершили правонарушений.

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