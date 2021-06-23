Пыльца деревьев может переносить коронавирус

Ученые изучили карту аллергенов и обнаружили, что COVID-19 передавался интенсивнее именно в районах с большой концентрацией пыльцы.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Ученые из кипрскогого Университета Никосии обнаружили нового "суперраспространителя" коронавируса, передает РИА Новости. Оказалось, что пыльца деревьев может переносить COVID-19.

Специалисты обнаружили связь между всплесками заражения вирусом и концентрацией пыльцы в воздухе. В обычный весенний день в США при легком ветре пыльца могла менее чем за минуту достичь толпы людей, которая находилась на расстоянии 20 метров от дерева.

"Одной из важнейших задач было воссоздание максимально реалистичных условий эксперимента: тысяч листьев и частиц пыльцевых зерен, сотен стеблей и скопления людей в 65 шагах от ивы", — уточнил один из ученых.

Компьютерная модель показала, что пыльца распространяет SARS-CoV-2 дальше, чем он мог бы перемещаться просто по воздуху.

Ученые изучили национальную карту аллергенов и обнаружили, что коронавирус действительно передавался интенсивнее именно в районах большой концентрации пыльцы.

Отмечается, что в таких условиях двух метров социальной дистанции может быть недостаточно.

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