Суд в Москве признал законным приговор Карине Цуркан за шпионаж

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор экс-члену правления "Интер РАО" уроженке Молдовы Карине Цуркан, получившей 15 лет за шпионаж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В то же время, приговор изменили в части зачета проведенного Цуркан времени вне воли, рассчитав его по схеме "день за день".

Сообщается, что заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в деле.

Приговор обжаловала как защита, настаивающая на оправдании, так и прокуратура, которая не согласилась с порядком зачисления дней, проведенных Цуркан в СИЗО.

Суд 29 декабря 2020 года признал Цуркан виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии общего режима. Также инстанция обратила в доход государства 656 миллионов рублей, изъятых у Цуркан.

Цуркан оказалась в СИЗО в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь постановил, что Цуркан должна находиться в СИЗО.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, о прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.

Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или могло быть использовано против безопасности РФ, а также что за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.

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