21:11 23 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.37
  • USD17.97
  • RUB0.25
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Карина Цуркан. Архивное фото

Суд в Москве признал законным приговор Карине Цуркан за шпионаж

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
Получить короткую ссылку
34 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/17/35229542.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210623/35230113/sud-prigovor-karina-turkan-shpionazh.html

Апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений наказание в 15 лет колонии общего режима, назначенное ранее уроженке Молдовы.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор экс-члену правления "Интер РАО" уроженке Молдовы Карине Цуркан, получившей 15 лет за шпионаж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Карина Цуркан
© Sputnik / Евгений Одиноков
Защита Карины Цуркан обжаловала приговор по делу о шпионаже

В то же время, приговор изменили в части зачета проведенного Цуркан времени вне воли, рассчитав его по схеме "день за день".

Сообщается, что заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в деле.

Приговор обжаловала как защита, настаивающая на оправдании, так и прокуратура, которая не согласилась с порядком зачисления дней, проведенных Цуркан в СИЗО.

Суд 29 декабря 2020 года признал Цуркан виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии общего режима. Также инстанция обратила в доход государства 656 миллионов рублей, изъятых у Цуркан.

Цуркан оказалась в СИЗО в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь постановил, что Цуркан должна находиться в СИЗО.

Карина Цуркан
© Sputnik / Евгений Одиноков
ФСБ предъявила обвинение Карине Цуркан, а Мосгорсуд оставил ее под арестом

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, о прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.

Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или могло быть использовано против безопасности РФ, а также что за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Суд вынес приговор Цуркан: ее ждут 15 лет тюрьмы
Защита Карины Цуркан обжаловала приговор по делу о шпионаже
Адвокат Цуркан заявил, что она не ждет предложений об обмене
Теги:
шпионаж, Интер РАО, Карина Цуркан, суд

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: боль от утрат и вера в победу – какими были первые дни войны
Мы никогда не диктуем свою волю другим странам – Путин на конференции по международной безопасности в Москве
Видео: Путин: "Мы никогда не диктуем свою волю другим странам"
Рейтинг расходов участников парламентских выборов
Рейтинг расходов участников парламентских выборов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться