Определена оптимальная схема вакцинации против COVID-19

Ученые определили, насколько необходима ревакцинация тем, кто перенес COVID-19 и тем, кто сделал прививку.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Американские ученые провели исследование иммунного ответа на вакцины у тех, у кого ранее не было антител к коронавирусу, и тех, кто перенес COVID-19. Результаты были опубликованы в журнале Американского химического общества ACS Nano.

В процессе изысканий удалось выяснить, что у первых необходимое количество антител образуется только после второй дозы вакцин, а переболевшим достаточно одной дозы, сообщает РИА Новости. Но и тем и другим со временем требуется ревакцинация.

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе во главе с доктором Отто Яном (Otto Yang) измерили количество антител у людей, получивших вакцину Pfizer-BioNTech или Moderna, а также у невакцинированных, но перенесших COVID-19 в легкой или тяжелой форме.

Обе вакцины относятся к классу мРНК-вакцин, которые запускают выработку антител. Их эффективность против инфекции, согласно результатам клинических испытаний и наблюдений за миллионами вакцинированных людей, составляет около 95%. Однако, как долго держится после них иммунный ответ и как он отличается у тех, кто перенес или не перенес инфекцию ранее, до сих пор не было известно.

Результаты исследования показали, что у участников без предшествующей инфекции после одной дозы любой вакцины появлялся уровень антител, аналогичные тем, которые наблюдаются после легкого COVID-19. Для получения титров, приближающихся к тем, которые наблюдались после тяжелых случаев, им требовались две дозы.

У участников, переболевших COVID-19, реакция на вакцину была совсем другая. Первая доза вызвала у них сильный антительный ответ, аналогичный тяжелой естественной инфекции, а вторая вообще не привела к дополнительному образованию антител.

"У лиц, ранее перенесших инфекцию SARS-CoV-2 после однократной вакцинации повысились до максимального уровня как потенциал антител, так и их нейтрализующая активность", — пишут авторы статьи.

Ученые также отметили, что в течение 85 дней после введения второй дозы вакцины уровни антител в обеих группах снизились в среднем на 90%. По темпам снижения это похоже на поведение антител после легкой инфекции COVID-19.

По заверению авторов исследования, данные результаты позволяют утверждать, что переболевшим также нужна вакцинация, но единичной дозой. И абсолютно всем вакцинированным, и переболевшим и не переболевшим, со временем требуется введение бустерной вакцины.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova