Пока все спали: вакцинирование детей, ситуация с COVID-19 и день традиционной ии

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КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения опубликовала новые рекомендации, касающиеся вакцинирования детей и подростков от коронавируса. ВОЗ согласилась с возможностью делать прививки несовершеннолетним, передает РИА Новости.

Организация уточняет, что приоритет должен отдаваться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения. Детская прививочная кампания, согласно документу, должна проходить в менее срочном порядке.

Отмечается, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме.

Всемирный день молдавской ии

В четверг, 24 июня, отмечается День молдавской ии - блузы, сшитой из шелка, хлопка или льна, украшенной традиционным рисунком. Ия чаще всего украшена изображениями цветов или растений либо геометрическими линиями. Ия - национальная одежда как для женщин, так и для мужчин.

Ученые уверены, что ии не меньше двух тысяч лет. Ее уникальность – в узорах, вышитых вручную, в которых зашифрованы знаки. Например, дерево означает жизнь, орех – знания, птицы – свободу. Всего – более сотни элементов. В Молдове День ии отмечают с 2013 года.

Ситуация с COVID-19

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру насчитывает 179 541 481.

По данным на утро 24 июня, 3 890 437 человек скончались.

На первой строчке по числу инфицированных – США (33 577 651). Следом идут Индия (30 028 709) и Бразилия (18 169 881).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 824 127), Турция (5 387 545), Россия (5 306 069), Великобритания (4 683 986), Аргентина (4 326 101), Италия (4 255 434), и Колумбия (4 027 016).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 292 295 случаев заражения, в Румынии – 1 080 389.

В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 92 новых случая инфицирования COVID-19, это вдвое больше, чем днем ранее.

Общее число случаев заражения в стране достигло 256 324.

За последние 24 часа зафиксировано три летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6178.

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