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Флаконы с надписью вакцина против коронавируса AstraZeneca, Pfizer - Biontech, Johnson & Johnson, Sputnik V (COVID-19)

В ВОЗ рассказали, какая вакцина подходит для детей

© REUTERS / DADO RUVIC
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (143)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210624/35232176/voz-rasskazali-kakaya-vaktsina-podkhodit-dlya-detey.html

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала, что детей можно вакцинировать от коронавируса. 

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вакцина против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech подходит для детей от 12 лет и старше, передает РИА Новости.

Инспекция ВОЗ
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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"Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вакцина Pfizer/BionTech подходит для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше. Детям от 12 до 15 лет, которые находятся в категории высокого риска, может быть предложена эта вакцина наряду с другими приоритетными группами вакцинации", - сообщается в обновленных рекомендациях ВОЗ.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала, что детей можно вакцинировать от коронавируса. 

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (143)

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Теги:
ВОЗ, вакцинация

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