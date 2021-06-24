В ВОЗ рассказали, какая вакцина подходит для детей

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала, что детей можно вакцинировать от коронавируса.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вакцина против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech подходит для детей от 12 лет и старше, передает РИА Новости.

"Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вакцина Pfizer/BionTech подходит для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше. Детям от 12 до 15 лет, которые находятся в категории высокого риска, может быть предложена эта вакцина наряду с другими приоритетными группами вакцинации", - сообщается в обновленных рекомендациях ВОЗ.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала, что детей можно вакцинировать от коронавируса.

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