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Жаркое лето

Рекордная жара в России: в Москве продлен оранжевый уровень опасности

© Sputnik / Sergei Mamontov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210624/35232505/rekordnaya-zhara-v-rossii-v-moskve-prodlen-oranzhevyy-uroven-opasnosti.html

Среднесуточная температура воздуха в Москве и Подмосковье в четверг и пятницу будет выше нормы на 7-10 градусов.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. В российской столице не отступает жара. Гидрометцентр продлил до вечера пятницы оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за очень высокой температуры, передает РИА Новости.

Ранее предупреждение действовало до полудня четверга.
"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.

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Среднесуточная температура воздуха в Москве и Подмосковье будет выше нормы на 7-10 градусов.

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Теги:
жара, Москва, погода

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