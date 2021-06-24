Рекордная жара в России: в Москве продлен оранжевый уровень опасности

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. В российской столице не отступает жара. Гидрометцентр продлил до вечера пятницы оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за очень высокой температуры, передает РИА Новости.
Ранее предупреждение действовало до полудня четверга.
"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
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Среднесуточная температура воздуха в Москве и Подмосковье будет выше нормы на 7-10 градусов.
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