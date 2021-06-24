Владимир Путин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив агентства МИА "Россия сегодня" с 80-летием. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля, передает РИА Новости.

"Поздравляю вас со знаменательной датой — 80-летием Международного информационного агентства "Россия сегодня"... Желаю вам не останавливаться на достигнутом, активно развиваться, воспитывать талантливую смену. Всего самого доброго", — говорится в сообщении.

Президент России подчеркнул, что коллектив агентства продолжает "традиции честного, подвижнического служения избранному делу". Он добавил, что "Россия сегодня" принимает активное участие в жизни страны и удерживает позиции одного из лидеров международного информационного пространства.

Свои поздравления с юбилеем передал и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В своем видеообращении он рассказывает о юбилее, о прошлом, настоящем и о планах на будущее - и, конечно, призывает всех сделать прививку от COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova