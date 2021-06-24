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Владимир Путин

Владимир Путин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210624/35232617/vladimir-putin-pozdravil-mia-rossiya-segodnya-s-80-letiem.html

В соответствующей телеграмме российский президент подчеркнул, что коллектив агентства продолжает "традиции честного, подвижнического служения избранному делу".

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив агентства МИА "Россия сегодня" с 80-летием. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля, передает РИА Новости.

"Поздравляю вас со знаменательной датой — 80-летием Международного информационного агентства "Россия сегодня"... Желаю вам не останавливаться на достигнутом, активно развиваться, воспитывать талантливую смену. Всего самого доброго", — говорится в сообщении.

Президент России подчеркнул, что коллектив агентства продолжает "традиции честного, подвижнического служения избранному делу". Он добавил, что "Россия сегодня" принимает активное участие в жизни страны и удерживает позиции одного из лидеров международного информационного пространства.

Свои поздравления с юбилеем передал и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В своем видеообращении он рассказывает о юбилее, о прошлом, настоящем и о планах на будущее - и, конечно, призывает всех сделать прививку от COVID-19.

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Теги:
Кремль, Россия, Владимир Путин

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