10:57 24 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.47
  • USD17.98
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.66
Поиск
Здание Министерства иностранных дел РФ

МИД России - об инциденте с британским эсминцем: мы можем бомбить

© Sputnik / Nataliya Seliverstova
Общество
Получить короткую ссылку
69 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/0e/33239134.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210624/35232853/mid-rossii-ob-intsidente-s-britanskim-esmintsem-my-mozhem-bombit.html

Ранее минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек границу РФ и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым).

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить".

Провокация британского эсминца в Крыму – первые кадры с места событий
© Video: Минобороны РФ
Провокация британского эсминца – опубликованы кадры с места событий

В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек границу РФ и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, передает РИА Новости.

Рябков предостерег "всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственной границы РФ, от подобных провокационных шагов".

"Потому что безопасность нашей страны превыше всего", - сказал Рябков в четверг журналистам.

"Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права, а если это не помогает - мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", - добавил он, отвечая на вопрос, что можно делать в будущем, чтобы избежать инцидентов, подобных тому, что произошел с эсминцем Defender, в том числе чтобы не допустить этого с американскими партнерами.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Два корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря
Британский журналист подтвердил факт нарушения эсминцем границ России
Теги:
Черное море, Россия, НАТО

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
Фото: в чем молдавские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио
Мы никогда не диктуем свою волю другим странам – Путин на конференции по международной безопасности в Москве
Видео: Путин: "Мы никогда не диктуем свою волю другим странам"
Рейтинг расходов участников парламентских выборов
Рейтинг расходов участников парламентских выборов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться