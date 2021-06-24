МИД России - об инциденте с британским эсминцем: мы можем бомбить

Ранее минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек границу РФ и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым).

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить".

В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек границу РФ и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, передает РИА Новости.

Рябков предостерег "всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственной границы РФ, от подобных провокационных шагов".

"Потому что безопасность нашей страны превыше всего", - сказал Рябков в четверг журналистам.

"Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права, а если это не помогает - мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", - добавил он, отвечая на вопрос, что можно делать в будущем, чтобы избежать инцидентов, подобных тому, что произошел с эсминцем Defender, в том числе чтобы не допустить этого с американскими партнерами.

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