18:36 24 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.47
  • USD17.98
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.66
Поиск
Свежевыжатый морковный сок

Какие напитки понравятся печени: что говорят диетологи

© Pixabay / Couleur
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Красивая и здоровая жизнь (83)
11410
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/18/35233414.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210624/35233820/Kakie-napitki-ponravyatsya-pecheni-chto-govoryat-dietologi.html

Какие продукты помогут омолодить такой важный орган, как печень, и избавить организм от токсинов, рассказала диетолог.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Одними из самых полезных для организма человека являются морковный и тыквенный соки, так как эти напитки помогают снизить разрушительное воздействие токсинов и омолодить печень. Такого мнения придерживается диетолог Алина Будаковская, пишут "Известия".

Морковный салат
© Fotolia / Lisa870
Сладость или гадость: с чем можно, а с чем нельзя есть морковь

Полезные свойства моркови и какие болезни лечат с помощью корнеплода>>>

В эфире YouTube-канала "Москва 24" она отметила, что в день необходимо употреблять не менее 250 милилитров сока. Кроме моркови и тыквы, печени очень помогает и свекла.

"Свекла — незаменимый продукт в рационе, поскольку в ней содержится вещество, препятствующее развитию раковых заболеваний. Она способствует омоложению клеток печени, а также повышает ее детоксикационные свойства. В чистом виде пить свекольный сок достаточно сложно, поэтому его лучше добавлять в другие соки", – отметила диетолог.

© Fotolia / Daniel Vincek
Свекла способствует омоложению клеток печени

Алина Будаковская рассказала и о пользе для печени минеральной воды с гидрокарбонатом кальция. Она способствует уменьшению воспалительных процессов печени, снимает напряжение с желчного пузыря, улучшает желчный отток, нормализует пищеварение и восстанавливает все обменные процессы в печени.

Собака
© Pixabay / sevenpixx
Сколько воды рекомендовано пить в жару

При нарушениях работы печени необходимо выпивать до трех стаканов воды в день. Здоровому человеку достаточно выпить стакан минералки раз в день за полчаса до приема пищи.

Специалист рассказала, как самостоятельно проверить качество питьевой воды>>>

Будаковская упомянула и о пользе кофе. Содержащийся в нем кофеин активирует выделение ферментов печени, которые влияют на метаболизм. Предпочтение врач советует отдавать натуральному, а не растворимому кофе. Кроме того, можно пить молоко жирностью не более 2,5%.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Красивая и здоровая жизнь (83)

По теме

Вредны и полезны: почему не стоит увлекаться свежевыжатыми соками
Ученые открыли неожиданное полезное свойство томатного сока
Ольга Бузова кардинально сменила внешность и пьет молдавский сок
Теги:
диетолог, лето, токсины, здоровье, печень

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
Фото: в чем молдавские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио
Россия сегодня — это мы
Видео: "Россия сегодня" – это мы: к юбилею международного информагентства
Рейтинг расходов участников парламентских выборов
Рейтинг расходов участников парламентских выборов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться