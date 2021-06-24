Какие напитки понравятся печени: что говорят диетологи

Какие продукты помогут омолодить такой важный орган, как печень, и избавить организм от токсинов, рассказала диетолог.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Одними из самых полезных для организма человека являются морковный и тыквенный соки, так как эти напитки помогают снизить разрушительное воздействие токсинов и омолодить печень. Такого мнения придерживается диетолог Алина Будаковская, пишут "Известия".

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В эфире YouTube-канала "Москва 24" она отметила, что в день необходимо употреблять не менее 250 милилитров сока. Кроме моркови и тыквы, печени очень помогает и свекла.

"Свекла — незаменимый продукт в рационе, поскольку в ней содержится вещество, препятствующее развитию раковых заболеваний. Она способствует омоложению клеток печени, а также повышает ее детоксикационные свойства. В чистом виде пить свекольный сок достаточно сложно, поэтому его лучше добавлять в другие соки", – отметила диетолог.

© Fotolia / Daniel Vincek Свекла способствует омоложению клеток печени

Алина Будаковская рассказала и о пользе для печени минеральной воды с гидрокарбонатом кальция. Она способствует уменьшению воспалительных процессов печени, снимает напряжение с желчного пузыря, улучшает желчный отток, нормализует пищеварение и восстанавливает все обменные процессы в печени.

При нарушениях работы печени необходимо выпивать до трех стаканов воды в день. Здоровому человеку достаточно выпить стакан минералки раз в день за полчаса до приема пищи.

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Будаковская упомянула и о пользе кофе. Содержащийся в нем кофеин активирует выделение ферментов печени, которые влияют на метаболизм. Предпочтение врач советует отдавать натуральному, а не растворимому кофе. Кроме того, можно пить молоко жирностью не более 2,5%.

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