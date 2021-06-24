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Молдовагаз

"Молдовагаз" выиграл суд в Апелляционной палате США

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210624/35234563/moldovagaz-vyigral-sud-v-apellyacionnoj-palate-usa.html

Оффшорная фирма, участвующая в запутанной сделке, пытается взыскать с "Молдовагаза" и Республики Молдова десятки миллионов долларов.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Апелляционная палата США второго округа Нью-Йорка вынесла кассационное решение в отношении постановления Окружного суда Нью-Йорка от 1 ноября 2019 года о восстановлении сроков исковой давности и принудительном исполнении арбитражного решения по иску компании Gater Assets Limited против "Молдовагаза" и Республики Молдова.

Офшорная фирма Gater Assets Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, более двадцати лет пытается взыскать с "Молдовагаза" и Молдовы 32,5 миллиона долларов за долги уже несуществующего молдавско-российского предприятия "Газснабтранзит", преемником которого стал "Молдовагаз".

Газовая плита
© Sputnik / Mihai Caraus
Потребители оплатили счета "Молдовагаза" почти на 100%

Из этой суммы собственно долг составляет 9,86 миллиона долларов за поставленный в 1998 году предприятию "Газснабтранзит" природный газ. Остальные деньги, 22,64 миллиона долларов — это пеня начисленная с 2000 года по ставке 6,375 процента годовых. 

Согласно тексту решения Апелляционной палаты, правительство Республики Молдова не осуществляет контроля над "Молдовагазом". Более того, в документе указывается на тот факт, что "Молдовагаз" является независимым юридическим лицом.

Офшор Gater Assets Limited в 2012 году перекупил права требования от компании Lloyds Underwriters, перестраховавшей сделку о поставке природного газа для "Газснабтранзита" в 1998 году. Первое постановление о взыскании основного долга было вынесено окружным судом Нью-Йорка в июле 2000 года. Однако после решения Апелляционной палаты США оно не может быть принудительно исполнено.

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Теги:
США, суд, оффшоры, "Молдовагаз"

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