"Молдовагаз" выиграл суд в Апелляционной палате США

Оффшорная фирма, участвующая в запутанной сделке, пытается взыскать с "Молдовагаза" и Республики Молдова десятки миллионов долларов.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Апелляционная палата США второго округа Нью-Йорка вынесла кассационное решение в отношении постановления Окружного суда Нью-Йорка от 1 ноября 2019 года о восстановлении сроков исковой давности и принудительном исполнении арбитражного решения по иску компании Gater Assets Limited против "Молдовагаза" и Республики Молдова.

Офшорная фирма Gater Assets Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, более двадцати лет пытается взыскать с "Молдовагаза" и Молдовы 32,5 миллиона долларов за долги уже несуществующего молдавско-российского предприятия "Газснабтранзит", преемником которого стал "Молдовагаз".

Из этой суммы собственно долг составляет 9,86 миллиона долларов за поставленный в 1998 году предприятию "Газснабтранзит" природный газ. Остальные деньги, 22,64 миллиона долларов — это пеня начисленная с 2000 года по ставке 6,375 процента годовых.

Согласно тексту решения Апелляционной палаты, правительство Республики Молдова не осуществляет контроля над "Молдовагазом". Более того, в документе указывается на тот факт, что "Молдовагаз" является независимым юридическим лицом.

Офшор Gater Assets Limited в 2012 году перекупил права требования от компании Lloyds Underwriters, перестраховавшей сделку о поставке природного газа для "Газснабтранзита" в 1998 году. Первое постановление о взыскании основного долга было вынесено окружным судом Нью-Йорка в июле 2000 года. Однако после решения Апелляционной палаты США оно не может быть принудительно исполнено.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova