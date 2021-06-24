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Отделение интенсивной терапии

В Индии зафиксирована первая в мире смерть от штамма "дельта плюс"

© AP Photo / Damian Dovarganes
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210624/35239186/v-indii-zafiksirovana-pervaya-v-mire-smerit-ot-shtamma-delta-plyus.html

Индийские власти сообщили, что скончавшийся не был привит от коронавируса. В стране выявлено около 40 случаев заражения штаммом "дельта плюс".

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. В индийском штате Мадхья-Прадеш сообщили о первой смерти человека, заболевшего новым штаммом коронавируса "дельта плюс", передает РИА Новости.

Этот штамм является мутацией широко распространившегося штамма "дельта" (индийского штамма).

Медицинский работник проверяет температуру тела ребенка во время скрининга на коронавирус
© AFP 2021 / Punit Paranjpe
Штамм "дельта плюс" чрезвычайно опасен и обладает "молниеносной" заразностью

Ранее сообщалось, что в Индии зафиксировали около 40 случаев заражения штаммом "дельта плюс". По мнению ученых, он обладает повышенной проницаемостью, более сильным связыванием с рецепторами клеток легких и возможным снижением ответа на моноклональные антитела.

"На данный момент в Мадхья-Прадеше выявлено пять человек, инфицированных вариантом коронавируса "дельта плюс". Надо отметить, что четыре из пяти человек, образцы которых были признаны положительными на вариант "дельта плюс", получили вакцину и теперь здоровы. Однако пациент, который не прошел вакцинацию, умер от вируса. Вот почему мы призываем всех пройти вакцинацию", - подчеркнул в беседе с журналистами министр штата Вишвас Саранг.

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Как сообщил представитель местных властей, смерть заразившейся новым штаммом женщины произошла 23 мая, о ее заболевании штаммом "дельта плюс" стало известно после проведения анализов. Он отметил, что у мужа погибшей ранее был положительный результат на COVID-19, и позднее он получил обе дозы вакцины, а погибшая не была привита от коронавируса.

"Правительство следит за ситуацией. Было проведено отслеживание контактов для тех пациентов, которые оказались положительными по варианту "дельта плюс", и отчеты об их контактах являются отрицательными", - добавил Саранг.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом. Согласно последним данным Минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся превысило 30 миллионов, выздоровели более 29 миллионов, умерли свыше 391 тысячи, а число получающих лечение снизилось до 627 тысяч человек.

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Теги:
вакцинация, коронавирус MERS, Индия

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