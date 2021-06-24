В Индии зафиксирована первая в мире смерть от штамма "дельта плюс"

Индийские власти сообщили, что скончавшийся не был привит от коронавируса. В стране выявлено около 40 случаев заражения штаммом "дельта плюс".

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. В индийском штате Мадхья-Прадеш сообщили о первой смерти человека, заболевшего новым штаммом коронавируса "дельта плюс", передает РИА Новости.

Этот штамм является мутацией широко распространившегося штамма "дельта" (индийского штамма).

Ранее сообщалось, что в Индии зафиксировали около 40 случаев заражения штаммом "дельта плюс". По мнению ученых, он обладает повышенной проницаемостью, более сильным связыванием с рецепторами клеток легких и возможным снижением ответа на моноклональные антитела.

"На данный момент в Мадхья-Прадеше выявлено пять человек, инфицированных вариантом коронавируса "дельта плюс". Надо отметить, что четыре из пяти человек, образцы которых были признаны положительными на вариант "дельта плюс", получили вакцину и теперь здоровы. Однако пациент, который не прошел вакцинацию, умер от вируса. Вот почему мы призываем всех пройти вакцинацию", - подчеркнул в беседе с журналистами министр штата Вишвас Саранг.

Чего ожидать, если в Молдову проникнет индийский штамм коронавируса>>>

Как сообщил представитель местных властей, смерть заразившейся новым штаммом женщины произошла 23 мая, о ее заболевании штаммом "дельта плюс" стало известно после проведения анализов. Он отметил, что у мужа погибшей ранее был положительный результат на COVID-19, и позднее он получил обе дозы вакцины, а погибшая не была привита от коронавируса.

"Правительство следит за ситуацией. Было проведено отслеживание контактов для тех пациентов, которые оказались положительными по варианту "дельта плюс", и отчеты об их контактах являются отрицательными", - добавил Саранг.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом. Согласно последним данным Минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся превысило 30 миллионов, выздоровели более 29 миллионов, умерли свыше 391 тысячи, а число получающих лечение снизилось до 627 тысяч человек.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova