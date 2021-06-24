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Конкурс имени Юрия Левитана

Конкурс имени Юрия Левитана объявил победителей

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Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210624/35239451/konkurs-imeni-yuriya-levitana-obyavil-pobediteley.html

Стали известны имена победителей международного конкурса имени Юрия Левитана "Герои нашего времени".

Международный конкурс имени Юрия Левитана "Герои нашего времени", учрежденный медиагруппой "Россия сегодня", назвал своих лауреатов. Ими стали молодые журналисты и блогеры из России и стран СНГ. Полный список победителей объявлен на странице конкурса на сайте ria.ru.

Диктор Юрий Левитан
© Sputnik / Василий Малышев
Конкурс имени Юрия Левитана стал международным

Обладатели первых мест в четырех номинациях получат диплом и денежный приз – 80 тысяч рублей. Участники, занявшие второе и третье место будут награждены памятными дипломами. Авторы работ, победивших в специальной номинации от Лаборатории медиа, получат доступ к онлайн-школе по SMM и "Король коммуникаций", школе для YouTube-блогеров "Ты в тренде", онлайн-школе интернет-коммуникаций.

 Лучшими работами по мнению экспертного жюри стали:

- в номинации "Авторская телевизионная программа": Диляра Шайхутдинова, Наталья Щербинина, "Лучшие учителя Тюмени" (Россия, Тюмень);

- в номинации "Авторская радиопрограмма": Елена Мещерякова, "Мой герой" (Россия, Липецк);

- в номинации "Аудиоподкаст": Арина Брованова, "Житейские истории: Никита Митько и коронавирус" (Россия, Новосибирск);

- в номинации "Видеоблог": Артур Огорельцев, "Казанец строит детсад для детей с ДЦП" (Россия, Казань).

 "В этом году мы отмечаем важную для нас дату — 80-летие создания Совинформбюро, от которого ведет свою историю наша медиагруппа. Конкурс имени Юрия Левитана, приуроченный к юбилейной дате, получил множество историй, которые рассказывают об истинных героях – простых людях, которые готовы жертвовать собой ради других и вдохновляют своим примером окружающих. Участники продемонстрировали журналистское мастерство на высшем уровне. Этот проект открыл талантливых авторов в разных медиаформатах, и нам приятно, что молодое поколение берет пример с лучших", — отметил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Журналисты и блогеры присылали свои работы со всех уголков России и постсоветского пространства. Мы получили более 200 историй о героях нашего времени из 40 регионов России, шести стран и одной самопровозглашенной республики — ЛНР.

Партнерами конкурса стали Союз журналистов России, Radioportal.ru, Лаборатория медиа.

В специальной номинации "Творческий потенциал" были отмечены сразу три работы:

- Валерия Абрамова, Дарья Кирилина, Надежда Румянцева, "Чернобыль: история, написанная реальными людьми" (Россия, г. Москва);

- Анастасия Мальцева, "Сохраним легкие Луганщины" (самопровозглашенная ЛНР, Луганск);

- Виктория Соловьева, "Человек собаке друг" (Россия, Ленинградская область, Сертолово).

"Номинация "Творческий потенциал" создана, чтобы поощрить начинающих авторов и команды, которые не прошли на дальнейшие этапы. Конкурсы помогают взглянуть на себя со стороны и понять свои зоны роста, что еще нужно проработать. Бывает, что из-за невысоких результатов на конкурсах и мероприятиях, участники опускают руки и не хотят развиваться дальше, хотя творческий потенциал огромный. Этой номинацией мы хотели поддержать ребят на старте, чтобы они понимали — высоких результатов можно добиться при постоянном развитии и совершенствовании имеющихся навыков", - подчеркнула исполнительный директор Лаборатории медиа, директор по развитию МАСТ.

Радиоконкурс Говорим как Левитан Сергей Судев, Комрат
© Sputnik
Конкурс имени Юрия Левитана объявил свое экспертное жюри

Проведение конкурса "Герои нашего времени" является частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро (Совинформбюро). От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России — Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвященных истории агентств и тем, кто работал в них в разные годы.

"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы — "Зубовский, 4".

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Теги:
МИА "Россия сегодня", Юрий Левитан, конкурс

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