20:46 24 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.47
  • USD17.98
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.66
Поиск
В Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации состоялась церемония передачи награды времён Великой Отечественной войны, найденной на территории Молдовы

Медаль героя возвращается из Молдовы в Иркутск

© Photo : Алексей Петрович
Общество
Получить короткую ссылку
70 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/18/35241464.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210624/35242395/medal-geroya-vozvraschaetsya-moldova-irkutsk.html

В Совете Федерации состоялась церемония передачи награды времен Великой Отечественной войны, найденной на территории Молдовы.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. В Совете Федерации, состоялась передача медали "За боевые заслуги", обнаруженной молдавскими поисковиками на Шерпенском плацдарме.

В Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации состоялась церемония передачи награды времён Великой Отечественной войны, найденной на территории Молдовы
© Photo : Алексей Петрович
Медаль сержанта Ширякова передал глава Национального Координационного Комитета "Победа" Алексей Петрович

Награда принадлежала командиру отделения тяги четвертой батареи 184-го истребительного противотанкового артиллерийского Апостоловского полка резерва Главного командования, сержанту Калине Ширякову, погибшему весной 1944 года при освобождении Молдавии. Благодаря поддержке российских поисковиков в Иркутской области были найдены родственники героя, которым будет возвращена награда отца, деда и прадеда.

В Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации состоялась церемония передачи награды времён Великой Отечественной войны, найденной на территории Молдовы
© Photo : Алексей Петрович
Награда принадлежала сержанту Калине Ширякову

От имени поискового движения Молдовы медаль сержанта Ширякова передал глава Национального Координационного Комитета "Победа" Алексей Петрович. Принял награду для последующей передачи родным героя сенатор от Иркутской области Андрей Чернышев. Уже на будущей неделе медаль будет отдана дочери героя, проживающей в Иркутской области.

В Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации состоялась церемония передачи награды времён Великой Отечественной войны, найденной на территории Молдовы
© Photo : Алексей Петрович
Церемония передачи награды состоялась у стен выставки поискового движения России

Символично, что церемония передачи награды состоялась у стен выставки поискового движения России, экспонируемой в здании Совета Федерации и посвященной увековечению памяти павших героев. Многолетнее сотрудничество поисковиков Молдовы и России позволило вернуть из небытия десятки имен и биографий героев Великой Отечественной войны.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Как "смертные медальоны" стали для погибших пропуском в бессмертие
Герой-пулеметчик, погибший в Молдавии, возвращается на родину в Казахстан
Реликвия с днестровского плацдарма
Теги:
поисковое движение, поисковики, Великая Отечественная война

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
Фото: в чем молдавские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио
Россия сегодня — это мы
Видео: "Россия сегодня" – это мы: к юбилею международного информагентства
Рейтинг расходов участников парламентских выборов
Рейтинг расходов участников парламентских выборов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться