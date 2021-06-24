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Центр Чумакова подал заявку на участие вакцины "КовиВак" в программе COVAX

© Sputnik / Vitaliy Belousov
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (148)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210624/35242925/covax-zayavka-uchastie-vaktsina-kovivak.html

Разработчик российской вакцины от COVID-19 "КовиВак" направил заявку на участие в международной программе COVAX.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Центр имени Чумакова, разработавший вакцину от COVID-19 "КовиВак", подал в ВОЗ заявку на свое участие в международной программе COVAX. Об этом рассказал директор по развитию центра Константин Чернов.

"Мы подали заявку в программу COVAX. У нас есть некоторый опыт, мы практически в доковидные времена единственные из производителей поставляли вакцину против желтой лихорадки по программам ВОЗ", – цитирует Чернова РИА Новости.

"Опыт есть, и мы готовы работать с ВОЗ по мере того, как будут рассматриваться наши документы", – добавил он.

В России запустили производство вакцины КовиВак
© Ruptly
В России запустили производство вакцины "КовиВак"

COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым финансируемые государства.

Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (148)

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