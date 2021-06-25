Пока все спали: торнадо в Чехии, младенец-заложник и режим ЧС во Флориде

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Сильнейший торнадо промчался по востоку Чехии, стихия унесла как минимум одну жизнь, сообщает РИА Новости со ссылкой на чешское телевидение.
По данным МВД страны, торнадо спровоцировал масштабные разрушения семи сел и города Годонин, расположенных около границ с Австрией и Словакией. В результате инцидента пострадали 300 человек, в том числе дети.
"Шторм в Южной Моравии унес по крайней мере одну жизнь", — приводит телеканал слова директора больницы в Годонине Яна Тесаржика.
Сообщается, что под завалами разрушенных домов еще находятся люди. На месте работают медики и пожарные из Чехии, Австрии и Словакии. В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию. Со всех концов страны стянуты сотни врачей, пожарных и полицейских.
Posilala kamoska z Prusanek 🤦♂️ pic.twitter.com/iVMGrrQwAy— Martin Marek (@Matesaaaci) June 24, 2021
Глава Минфина страны Алена Шиллерова сообщила для местного телевидения, что ведомство выделит из резерва бюджета пострадавшему региону десять миллионов крон (около 470 тысяч долларов). Кроме того, Министерство регионов намерено предоставить в помощь пострадавшей области еще 500 миллионов крон (около 23,4 миллиона долларов).
Премьер Андрей Бабиш распорядился направить в пострадавший район глав МВД и Минфина. Министр здравоохранения Адам Войтех сообщил, что Австрия направила на помощь Чехии два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.
В свою очередь, глава Минтруда Яна Малачова заявила Чешскому ТВ, что с пятницы пострадавшие могут получить на месте первоначальную финансовую помощь наличными в размере 58 тысяч крон (около 2,7 тысячи долларов) на каждого. О выделении крупных финансовых сумм пострадавшим уже заявили некоторые чешские фирмы. Начался общественный сбор финансовой помощи.
Huge #Tornado in the #CzechRepublic today, knocking down these trees like flicking over a piece of paper, this tornado caused a lot or damage! #SevereWeather https://t.co/Prji49LU0F— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) June 24, 2021
Их-за упавших в результате торнадо деревьев и столбов ЛЭП на скоростной магистрали Прага — Братислава неподалеку от разрушенных населенных пунктов в обоих направлениях образовалась пробка длиной около 50 километров.
По данным синоптиков, торнадо был силой третьей-четвертой степени из пяти, а размер града достигал десяти сантиметров.
В Чехии без электричества находятся в общей сложности 120 тысяч семей.
В Техасе в заложники захватили младенца
В городе Корпус-Кристи штата Техас разыгралась настоящая драма: 27-летний Кристиан Родригес взял в заложники семимесячного ребенка. Впоследствии он был задержан, сообщают "Известия" со ссылкой на местную телестанцию Kris-TV.
В полицию поступил звонок с сообщением о стрельбе и возможном захвате заложников. По предварительной информации, мужчина подрался с 24-летней женщиной и, когда она попыталась скрыться, выстрелил в нее. Женщине удалось уйти, она не пострадала. А мужчина - Кристиан Родригес - остался с ребенком в доме.
Группа спецназа и переговорщики по захвату заложников обнаружили мужчину без сознания, удерживаемый им ребенок был в безопасности. Агрессора взяли под стражу, в настоящее время он содержится в тюрьме округа Нуэсес. Ему предъявят обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах с применением оружия.
После обрушения многоэтажки во Флориде введен режим ЧС
В городке Серфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида), продолжается спасательная операция, связанная с обрушением многоэтажного жилого дома, передает РИА Новости.
Согласно информации местных властей, разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир, на место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. По крайней мере три человека погибли, не менее девяти пострадали. В настоящее время известно о спасении около 40 человек. Пресс-служба департамента полиции Майами-Дейд сообщила РИА Новости, что местонахождение как минимум 99 человек остается неизвестным.
В связи с этим президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида.
"Указ президента наделяет полномочиями Министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) координировать все усилия по ликвидации последствий бедствия с целью облегчения страданий местного населения в этих условиях", - говорится в заявлении Белого дома.
Обрушение произошло в четверг, на место происшествия сразу же были направлены более 80 бригад спасателей.
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