Пока все спали: торнадо в Чехии, младенец-заложник и режим ЧС во Флориде

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КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Сильнейший торнадо промчался по востоку Чехии, стихия унесла как минимум одну жизнь, сообщает РИА Новости со ссылкой на чешское телевидение.

По данным МВД страны, торнадо спровоцировал масштабные разрушения семи сел и города Годонин, расположенных около границ с Австрией и Словакией. В результате инцидента пострадали 300 человек, в том числе дети.

"Шторм в Южной Моравии унес по крайней мере одну жизнь", — приводит телеканал слова директора больницы в Годонине Яна Тесаржика.

Сообщается, что под завалами разрушенных домов еще находятся люди. На месте работают медики и пожарные из Чехии, Австрии и Словакии. В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию. Со всех концов страны стянуты сотни врачей, пожарных и полицейских.

Posilala kamoska z Prusanek 🤦‍♂️ pic.twitter.com/iVMGrrQwAy — Martin Marek (@Matesaaaci) June 24, 2021

​Глава Минфина страны Алена Шиллерова сообщила для местного телевидения, что ведомство выделит из резерва бюджета пострадавшему региону десять миллионов крон (около 470 тысяч долларов). Кроме того, Министерство регионов намерено предоставить в помощь пострадавшей области еще 500 миллионов крон (около 23,4 миллиона долларов).

Премьер Андрей Бабиш распорядился направить в пострадавший район глав МВД и Минфина. Министр здравоохранения Адам Войтех сообщил, что Австрия направила на помощь Чехии два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.

В свою очередь, глава Минтруда Яна Малачова заявила Чешскому ТВ, что с пятницы пострадавшие могут получить на месте первоначальную финансовую помощь наличными в размере 58 тысяч крон (около 2,7 тысячи долларов) на каждого. О выделении крупных финансовых сумм пострадавшим уже заявили некоторые чешские фирмы. Начался общественный сбор финансовой помощи.

Huge #Tornado in the #CzechRepublic today, knocking down these trees like flicking over a piece of paper, this tornado caused a lot or damage! #SevereWeather https://t.co/Prji49LU0F — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) June 24, 2021

​Их-за упавших в результате торнадо деревьев и столбов ЛЭП на скоростной магистрали Прага — Братислава неподалеку от разрушенных населенных пунктов в обоих направлениях образовалась пробка длиной около 50 километров.

По данным синоптиков, торнадо был силой третьей-четвертой степени из пяти, а размер града достигал десяти сантиметров.

В Чехии без электричества находятся в общей сложности 120 тысяч семей.

В Техасе в заложники захватили младенца

В городе Корпус-Кристи штата Техас разыгралась настоящая драма: 27-летний Кристиан Родригес взял в заложники семимесячного ребенка. Впоследствии он был задержан, сообщают "Известия" со ссылкой на местную телестанцию Kris-TV.

В полицию поступил звонок с сообщением о стрельбе и возможном захвате заложников. По предварительной информации, мужчина подрался с 24-летней женщиной и, когда она попыталась скрыться, выстрелил в нее. Женщине удалось уйти, она не пострадала. А мужчина - Кристиан Родригес - остался с ребенком в доме.

Группа спецназа и переговорщики по захвату заложников обнаружили мужчину без сознания, удерживаемый им ребенок был в безопасности. Агрессора взяли под стражу, в настоящее время он содержится в тюрьме округа Нуэсес. Ему предъявят обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах с применением оружия.

После обрушения многоэтажки во Флориде введен режим ЧС

В городке Серфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида), продолжается спасательная операция, связанная с обрушением многоэтажного жилого дома, передает РИА Новости.

Согласно информации местных властей, разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир, на место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. По крайней мере три человека погибли, не менее девяти пострадали. В настоящее время известно о спасении около 40 человек. Пресс-служба департамента полиции Майами-Дейд сообщила РИА Новости, что местонахождение как минимум 99 человек остается неизвестным.

В связи с этим президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида.

"Указ президента наделяет полномочиями Министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) координировать все усилия по ликвидации последствий бедствия с целью облегчения страданий местного населения в этих условиях", - говорится в заявлении Белого дома.

Обрушение произошло в четверг, на место происшествия сразу же были направлены более 80 бригад спасателей.

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