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Ситуация в Индии в связи с коронавирусом

ВОЗ рассказала, насколько заразен штамм коронавируса "дельта"

© Sputnik / Идрис Мухамед
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (173)
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Sputnik Молдова
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Представитель Всемирной организации здравоохранения рассказала, в каких странах мира уже зафиксированы случаи заражения опасным штаммом, а также чего ждать от "дельты".

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Штамм коронавируса "дельта" в два раза более заразен по сравнению с изначальным вирусом SARS-CoV-2, так что он может стать доминантным в мире, заявила в Twitter главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, ее цитирует РИА Новости.

Медицинский работник проверяет температуру тела ребенка во время скрининга на коронавирус
© AFP 2021 / Punit Paranjpe
Штамм "дельта плюс" чрезвычайно опасен и обладает "молниеносной" заразностью

Она отметила, что первоначально штамм "дельта" выявили в Индии, однако сейчас он присутствует более чем в 85 странах.

"Главное преимущество этого штамма — он как минимум в два раза более заразен, чем изначальный вирус (SARS-CoV-2. — Прим. ред.)", — уточнила Сваминатан.

Пациент с таким штаммом, рассказала она, может заразить "двух, четырех, шестерых и даже восьмерых человек", этим, в частности, объясняется широкое распространение случаев заражения коронавирусом всей семьей.

"Хорошая новость состоит в том, что большинство вакцин в мире представляются эффективными, по крайней мере, для предотвращения тяжелого протекания болезни", — подчеркнула представитель ВОЗ.

Отделение интенсивной терапии
© AP Photo / Damian Dovarganes
В Индии зафиксирована первая в мире смерть от штамма "дельта плюс"
Специалист добавила, что, несмотря на важность вакцинации, для борьбы со штаммами коронавируса людям следует носить средства защиты (маски и перчатки) и соблюдать социальную дистанцию.

Согласно данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса, или вариант "дельта", названный B.1.617, выявили в этой стране пятого октября 2020 года в городе Нагпур.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (173)

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Теги:
ВОЗ, опасность, заразный, Штаммы, коронавирус

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