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Румыния, контрольно-пропускной пункт

Румыния обновила список стран с высоким эпидриском – есть ли там Молдова

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (151)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210625/35246187/rumyniya-obnovila-spisok-stran-s-vysokim-epidriskom-esti-li-tam-moldova.html

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии обновил список государств с повышенным риском инфицирования коронавирусом.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Власти Румынии обновили список государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. 

Список включает в себя три категории стран: красной, желтой и зеленой зоны.

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© Sputnik / Александр Полегенько
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Согласно обновленным данным, Молдова включена в зеленую часть списка, где находятся государства, по приезде из которых самоизоляция не нужна.

Таким образом, граждане нашей страны, которые отправятся в Румынию, больше не будут обязаны соблюдать 14-дневный карантин.

"Тем, кто приехал из зеленой зоны, не нужны никакие документы для въезда. Желтый код означает, что человек не находится на карантине, если вакцинирован или прошел ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа. Если человек прибывает из красной зоны, он должен быть помещен в карантин", – говорится в решении комиссии.

В список зеленой зоны вошли также Испания, Италия, Греция и другие государства. В красной зоне — Великобритания, Индия, ЮАР и ряд других стран.

Решение, принятое Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям Румынии, вступило в силу с 14 мая.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (151)

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Теги:
граница, коронавирус, Румыния

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