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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи

Друг за другом: в одной из школ Чехии в обморок упали 19 учеников

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Молдова
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Сообщается, что дети теряли сознание один за другим, однако пока не ясно, что послужило этому причиной, среди версий - утечка газа.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Инцидент произошел в  средней школе в городе Соколове на западе Чехии утром в пятницу, передает РИА Новости.

В начале занятий один за другим потеряли сознание 19 учащихся. В настоящее время врачи, пожарные и полиция выясняют, что послужило причиной: рассматриваются версии отравления от еды или утечки газа, сообщил журналистам представитель службы скорой помощи Радек Гес.

"В 8.15 (9.15 по Кишиневу) мы получили сообщение о том, что в данной школе потеряли сознание двое учеников, на место сразу выехали медики. На данный момент уже зафиксировано 19 учащихся, которым стало плохо, в школе работают 8 экипажей скорой помощи, прибыли также пожарные и полицейские. Пока не определена причина происшествия – отравление пищей или утечка какого-то газа", - сказал Гес.

Владимир Гараба.
© Photo : Аргументы и факты в Молдове
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В свою очередь, староста (глава) города Соколова Рената Оулеглова сообщила журналистам, что пожарные пока не обнаружили никаких следов возможной утечки газа в школе.

"Пожарные не обнаружили в здании школы утечки газа. Все учащиеся находятся под контролем медиков, жизни никого из них ничего не угрожает. Все взрослые, работающие в этой школе, находятся в нормальном состоянии", - сказала Оулеглова.

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Теги:
Отравление, Чехия, школа, обморок

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