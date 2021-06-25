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Девушка на пляже

Неласковое солнце: какие болезни могут спровоцировать его лучи

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210625/35249270/Nelaskovoe-solntse-kakie-bolezni-mogut-sprovotsirovat-ego-luchi.html

Жаркое лето - пора пляжей и загара, однако есть ряд правил, которых нужно придерживаться, чтобы солнечные лучи не навредили.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Как правильно загорать и кому это противопоказано, а также о том, какие болезни могут быть спровоцированы воздействием солнца, в беседе с RT рассказала доктор медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева.

По ее словам, летом воздействие на человека оказывает не только ультрафиолет, но еще и инфракрасные лучи, а также влажность воздуха.

"Если ультрафиолета много, но при этом сухой воздух, то переносится в целом для здоровья радикально легче, чем высокая влажность. Потому что при влажности кожные заболевания начинают вылезать. Можно получить тепловой удар. Очень тяжело переносят пациенты с сердечно-сосудистыми диагнозами", — поделилась врач.

загар
© Sputnik / Alexey Malgavko
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Ультрафиолет опасен для людей со светлым типом кожи, также отметила она.

"Это люди, у которых изначально, генетически отсутствует формирование защиты от ультрафиолета. И у этих людей кельтского типа, даже когда они пребывают на солнце короткими периодами, как рекомендуют, с утра и вечером, у них проблема в том, что они обгорают. Даже подзагореть не могут", — уточнила Ирина Скорогудаева.

Самый большой вред для здоровья, который может нанести солнце, — это онкология, но есть, по ее словам, и риск возникновения других заболеваний.

"По статистике, рост меланомы — именно у светлокожих людей. Это самая большая неприятность… Розацеа возникает именно летом. Это тяжелое заболевание, хроническое, его вылечить очень сложно, почти невозможно. Конечно же, к этому более склонны светлокожие люди. Часто обостряются вирусные заболевания: у кого недостаточная активность иммунитета, у них, в принципе, может появиться герпес. Подрыв иммунной системы под действием ультрафиолетового облучения (УФО) действительно происходит", — подтвердила врач.

Специалист добавила, что солнце способно ускорить процесс старения, оно разрушает коллаген и вызывает пигментацию и ожоги. 

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