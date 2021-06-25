"Спутник V" одобрили для беременных

Теперь в России открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. В России сняли противопоказания для применения вакцины от коронавируса "Спутник V" у беременных, передает РИА Новости. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде экспертным сообществом, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-КОВИД-Вак" у беременных", - заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Таким образом, добавил он, "открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией".

Глава Минздрава 17 июня сообщил, что решение о возможности использования вакцины от COVID-19 "Спутник V" для профилактики коронавируса у беременных могут принять в течение ближайших одной или полутора недель. На тот момент число беременных, заразившихся коронавирусом, приближалось, по его словам, к 10 тысячам, также были зафиксированы случаи тяжелого течения заболевания.

Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

Вакцина "Спутник V" одобрена в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

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