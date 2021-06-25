В Москве зафиксирован антирекорд по числу госпитализаций из-за COVID-19

За сутки в Москве госпитализировали 1772 пациента с коронавирусом, на искусственной вентиляции легких находятся 669 человек.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Столица России побила антирекорд по числу госпитализированных с коронавирусом, рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

"Увеличивается доля пациентов, которые находятся в больнице, в реанимации их сейчас от общего объема около 15%", — добавила она.

По утренним данным оперштаба, за сутки в Москве госпитализировали 1772 пациента с коронавирусом, на ИВЛ находятся 669 человек, передает РИА Новости.

Говоря о расширении использования QR-кодов для доступа в различные учреждения, Ракова отметила, что их пока не планируют вводить для транспорта, фитнес-клубов и парикмахерских. При этом она подчеркнула, что власти могут изменить последующие решения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Заместитель мэра напомнила, что QR-код для посещения общепита и массовых мероприятий можно получить только после вакцинации двумя компонентами вакцины либо после введения однокомпонентного препарата.

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