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Госпитализация больного с коронавирусом

В Москве зафиксирован антирекорд по числу госпитализаций из-за COVID-19

REUTERS / Tyrone Siu
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (159)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210625/35254789/v-moskve-pobit-antirekord-po-chislu-gospitalizatsiy-iz-za-covid-19.html

За сутки в Москве госпитализировали 1772 пациента с коронавирусом, на искусственной вентиляции легких находятся 669 человек.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Столица России побила антирекорд по числу госпитализированных с коронавирусом, рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

Кафе. Иллюстративное фото
Pixabay / rawpixel
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"Увеличивается доля пациентов, которые находятся в больнице, в реанимации их сейчас от общего объема около 15%", — добавила она.

По утренним данным оперштаба, за сутки в Москве госпитализировали 1772 пациента с коронавирусом, на ИВЛ находятся 669 человек, передает РИА Новости.

Говоря о расширении использования QR-кодов для доступа в различные учреждения, Ракова отметила, что их пока не планируют вводить для транспорта, фитнес-клубов и парикмахерских. При этом она подчеркнула, что власти могут изменить последующие решения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Заместитель мэра напомнила, что QR-код для посещения общепита и массовых мероприятий можно получить только после вакцинации двумя компонентами вакцины либо после введения однокомпонентного препарата.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (159)

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Теги:
больница, Россия, Москва

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