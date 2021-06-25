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Певица MакSим (Марина Абросимова)

Состояние певицы МакSим ухудшилось

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210625/35255390/sostoyanie-pevitsy-maksim-ukhudshilos.html

Врачи сообщают о том, что степень поражения легких у артистки составила 75 процентов. Ране певицу ввели в медикаментозную кому.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Степень поражения легких у российской певицы МакSим (Марины Абросимовой) составила 75 процентов, пишет telegram-канал RT со ссылкой на ее представителя.


Артистку перевели в группу "КТ-4", куда медики включают пациентов с наибольшей площадью поражения легких.
Как говорится в сообщении, у певицы не подтвержден диагноз "коронавирус".
Певица MакSим (Марина Абросимова)
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Врачи рассказали о состоянии певицы МакSим

Ранее МакSим рассказала поклонникам в Instagram, что ее госпитализировали с пневмонией. На тот момент поражение легких составляло от 40 процентов. Позже врачи подключили ее к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская ранее рассказала, что врачи дают позитивные прогнозы по состоянию МакSим. 
По словам Богушевской, на данный момент Максимова остается в медикаментозной коме. Богушевская отметила, что перед тем, как певицу ввели в состояние искусственной комы, она не чувствовала себя плохо и не находилась в полуобморочном состоянии.

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Теги:
больница, коронавирус MERS, Россия

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