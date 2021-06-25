Состояние певицы МакSим ухудшилось

Врачи сообщают о том, что степень поражения легких у артистки составила 75 процентов. Ране певицу ввели в медикаментозную кому.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Степень поражения легких у российской певицы МакSим (Марины Абросимовой) составила 75 процентов, пишет telegram-канал RT со ссылкой на ее представителя.

Артистку перевели в группу "КТ-4", куда медики включают пациентов с наибольшей площадью поражения легких.Как говорится в сообщении, у певицы не подтвержден диагноз "коронавирус".

Ранее МакSим рассказала поклонникам в Instagram, что ее госпитализировали с пневмонией. На тот момент поражение легких составляло от 40 процентов. Позже врачи подключили ее к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская ранее рассказала, что врачи дают позитивные прогнозы по состоянию МакSим.

По словам Богушевской, на данный момент Максимова остается в медикаментозной коме. Богушевская отметила, что перед тем, как певицу ввели в состояние искусственной комы, она не чувствовала себя плохо и не находилась в полуобморочном состоянии.

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