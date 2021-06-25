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Ялта

В Ялте запрет на купание продлится минимум неделю

© Sputnik / Alexey Malgavko
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210625/35255865/kupanie-yalte-zapret-minimum-na-nedelyu.html

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению города Керчь на востоке полуострова.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Купаться в Черном море и отдыхать на пляжах в центре Ялты, нельзя будет еще как минимум неделю, передает РИА Новости. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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© Video: Youtube / RT на русском
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Аксенов на заседании оперативного штаба по ЧС заявил, что в понедельник начнут брать пробы воды в Черном море.
"Начинаем забор проб с Фороса, Гурзуфа. В центре Ялты самая тяжелая ситуация. Боюсь, что еще с неделю как минимум в бухте нельзя будет купаться", - сказал Аксенов.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению города Керчь на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, где вышли из берегов реки, были подтоплены улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, а также Ленинский и Кировский районы республики. Купание в Черном море в черте Ялты было запрещено из-за схода селевых потоков.

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Теги:
пляж, наводнение, Ялта, Крым

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