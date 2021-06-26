Пока все спали: доклад об НЛО, стрельба на матче и приговор полицейскому

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КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Национальная разведка США выпустила доклад, в котором сообщила, что неопознанные летающие объекты могут представлять проблемы для нацбезопасности Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

"Неопознанные воздушные явления представляют собой проблему области безопасности полетов и могут быть вызовом для национальной безопасности США. Обеспокоенность в области безопасности в основном состоит в том, что летчики имеют дело со все более загруженным воздушным пространством", — говорится в документе.

Угрозой, как отмечается, являются неопознанные воздушные явления, представляющие собой платформы сбора информации иностранных противников, утверждают разведчики. Их беспокойство вызывают и возможные свидетельства, которые указывают, что противник мог разработать "прорывную или революционную технологию".

Доклад отмечает 144 случая предполагаемого наблюдения НЛО, которые не удалось должным образом объяснить. При этом однозначных выводов о природе этих явлений нет, для их изучения потребуется больше времени, более системный подход и значительные средства, отмечается в докладе.

При этом разведка отдельно подчеркивает, что некоторые наблюдавшиеся объекты, по-видимому, двигались вопреки известным законам аэродинамики.

Пентагон при содействии Офиса директора национальной разведки провел анализ и не нашел данных о том, чтобы НЛО были продвинутыми технологиями вероятных земных противников, но и не исключил этого.

Также в докладе говорится, что понимание НЛО могут затруднять социокультурные стереотипы и недостатки технологий наблюдения. Улучшению восприятия этих явлений могут поспособствовать "последовательная консолидация сообщений по всему федеральному правительству, стандартизированные методы отчетности, улучшение сбора информации и анализа, а также отлаженный процесс проверки всех подобных сообщений", считают авторы документа.

Это первый за полвека доклад об НЛО, который разведка США выпускает по запросу конгресса.

Футбол как трагедия

Во время футбольного матча в пятницу вечером в Марселе застрелили человека - об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Bleu.

Как сообщают СМИ, тяжелые ранения получил еще один человек.

По словам мэра 15 округа Надьи Булэнсер, возможно, речь идет о двух игроках команды "Мальпассе". Они участвовали в H Cup, популярном межрайонном футбольном турнире, пишет агентство.

По сообщению Франс Пресс, нападавших было несколько: они приехали к стадиону на машине и открыли огонь по двум игрокам.

Вынесен приговор полицейскому по делу Флойда

Экс-полицейский Дерек Шовин получил 22,5 года за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Суд в Миннеаполисе вынес приговор в первую годовщину резонансного убийства при задержании Флойда, передает РИА Новости.

Адвокат семьи Джорджа Флойда Бен Крамп и известный американский правозащитник Эл Шарптон приветствовали приговор.

"Этот вердикт - самый длительный приговор, который мы видели (в подобных делах), но это еще не справедливость, поскольку Джордж Флойд сегодня в могиле, а Шовин в тюрьме. Не стоит думать, что мы находимся здесь, чтобы праздновать. Справедливостью было бы, если бы Джорджа Флойда не убивали", - сказал Шарптон, которого цитирует местное отделение телекомпании Fox.

Кроме того, он выразил разочарование, что Шовину не дали затребованные прокуратурой 30 лет, хотя приговор и превышает на 10 лет рекомендации в таких делах.

В свою очередь, Крамп выразил надежду, что приговор станет "поворотным моментом" для Америки.

"Мы хотим поблагодарить всех, чьи голоса называли его имя", - сказал Крамп, после чего толпа стала скандировать: "Джордж Флойд!"

"Это самый длительный срок, к которому когда-либо был приговорен полицейский в истории штата Миннесота. Но когда афроамериканца жестоко убивает полиция, подобный приговор не должен быть исключением, он должен быть нормой", - сказал Крамп.

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