Эксперт рассказал, когда исчезнут поддельные справки о вакцинации

По мнению специалиста, распространение фейковых сертификатов в долгосрочной перспективе может привести к ряду проблем.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Вопрос с поддельными справками и тестами на коронавирус решит создание одной международной базы данных о прививочных сертификатах, об этом РИА Новости заявила ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Елена Хейфец.

"Использование поддельных справок о прививках во многом будет оставаться актуальным до тех пор, пока помимо национальных сертификатов не будет создана и внедрена глобальная база данных", - сказала она.

Эксперт также представила данные, согласно которым цена на такую подделку в России достигает 30 тысяч рублей на "черном" рынке.

По ее мнению, распространение поддельных сертификатов в долгосрочной перспективе может привести к ряду проблем.

"Массовое использование поддельных сертификатов и отсутствие должных мер контроля за их дальнейшим распространением может привести к ухудшению эпидемиологической динамики", - считает эксперт.

"Появление непривитых граждан в местах, где смягчены требования к социальному дистанцированию для привитых (ночные клубы, бары, спортивные и концертные площадки), может стать причиной массовых заболеваний", - прогнозирует Хейфец.

Анализ международного опыта показал, отметила она, что подобная проблема характерна не только для России. В Европе и США на фоне потенциального возобновления международного авиасообщения также растет предложение фейковых сертификатов. Проблема заключается в том, что существование таких "сертификатов" - уязвимое место большинства авиакомпаний, выполняющих международные рейсы, "ввиду того что растет количество стран, требующих сертификаты о вакцинации, в то время как для внутренних рейсов такие требования пока отсутствуют".

"Распространение поддельных медицинских сертификатов фактически обнажает "логистическую слепую зону". Кроме того, перекладывание проверки сертификатов на авиакомпании сопряжено с дополнительными издержками для отрасли, которая в период пандемии пострадала больше всех — большинство авиалиний пока не оснащены необходимым оборудованием для проверки новых медицинских сертификатов", - считает эксперт.

Хейфец уточнила, что с целью снижения доли фейковых сертификатов в ЕС разрабатывается электронный COVID-19 паспорт, данные которого содержатся в QR-коде (подобный механизм схож с системой внедряемой на территории России). Положение ЕС об электронном сертификате вступает в силу 1 июля для всех 27 государств-членов. С 1 июня такая система в тестовом режиме была запущена в Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Германии, Греции и Польше. В Великобритании, вышедшей из состава ЕС, разрабатывается собственный цифровой сертификат COVID-19, однако пока отсутствует решение о взаимном признании с ЕС.

"Кроме того, в настоящий момент разрабатывается система контроля и пресечения подобных правонарушений. Так, например, в США предусмотрен штраф до 5 тысяч долларов или пяти лет тюремного заключения, а в Израиле штраф достигает 1,55 тысячи долларов", - заключила Хейфец.

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