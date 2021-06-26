Как в Москве и Ленинграде появились Кантемировские улицы, и при чем тут князья и танкисты

Как появилось и чем прославилось одно из самых знаменитых танковых соединений Великой Отечественной - в материале Sputnik.

26 июня 1942 года в Сталинграде было создано одно из самых прославленных танковых соединений Великой Отечественной - 17-й Гвардейский Кантемировский корпус. Его славные дела очень поспособствовали закреплению имени молдавской княжеской династии Кантемиров в российской топонимике. А как же само танковое соединение стало "Кантемировским"?

Это почетное наименование танкисты получили в начале 1943 года, до освобождения советскими войсками Молдавии от нацистов тогда было еще очень далеко. Поэтому Кантемировской дивизия стала за бои не на Днестре или Пруту, а на Среднем Дону.

© Sputnik / Алексей Куденко Учения Кантемировской танковой дивизии в Подмосковье

Там находится Кантемировский район, в 2019 году ставший побратимом молдавского города Кантемир. Административный центр этого муниципального района – поселок Кантемировка. Датой его основания считается 1742 год, когда слободские казаки и крестьяне – "черкасы" (малороссы, украинцы) неподалеку от Дона, в "Воронежской Украине" основали селение на самой границе России с Крымским ханством.

В 1756 году. сын молдавского господаря Константин Кантемир стал главнокомандующим (фактическим губернатором) слободских полков, на территории которых находилось это селение. Названная в честь губернатора Константиновка – Кантемировка стала его загородной резиденцией.

Силами подвластного населения здесь построили деревянную Дмитриевскую церковь, господский дом, двор для управителя, хозяйственные постройки. Дворы были обнесены тыном. Вокруг резиденции ставили свои дворы поселяне — крестьяне и казаки. Они привлекались пятилетним освобождением от уплаты податей и от повинностей, а также плодородными землями.

Константин Кантемир часто приезжал в свою резиденцию вблизи Дона, осматривал лошадей, другой скот и сенокосы. Спустя 20 лет после основания в Константиновке – Кантемировке насчитывалось около 100 дворов. Поселяне занимались преимущественно земледелием, хотя развивалось и скотоводство, торговля, винокурение, перевозка на волах казенной соли.

В конце 50-х годов Константин попытался перевести это имение из полковой собственности в личную (оформив его как часто у чиновников бывает на супругу). Однако в 1763 г. об этой махинации стало известно в Петербурге. Екатерина II проводила тогда энергичную борьбу со служебными злоупотреблениями. Константин Дмитриевич был снят с губернаторства, а за тем и вовсе уволен с государственной службы. Спорное поселение, естественно, было у него изъято.

Впоследствии в двойном названии Константиновки – Кантемировки осталась лишь вторая часть. В конце 20-х годов XX в. был образован Кантемировский район. Во время Великой Отечественной войны Кантемировка являлась важным инфраструктурным центром в борьбе за Сталинград. Сюда по железной дороге поступали грузы, которые затем самолетами переправлялись окруженным немцам. Соответственно, здесь было много военных складов, а кроме того базировались штабы, мастерские, госпитали. В окрестностях районного центра немцами и итальянцами были созданы три концентрационных лагеря для военнопленных и местных жителей.

В декабре 1942 года советскими войсками на Среднем Дону была проведена операция "Малый Сатурн", направленная на срыв действий немецко-итальянско-румынской группы армий Манштейна по деблокированию сталинградской группировки Паулюса.

После того как оборонительные порядки противника были прорваны, 17-й танковый корпус устремился в рейд по вражеским тылам. В ночь перед взятием Кантемировки советские танки прошли 25 километров. Для обеспечения фактора неожиданности красноармейцы не стали штурмовать опорный пункт по кратчайшему пути, а обошли Кантемировку и устремились на нее с тыла. Этот успех советских войск принес большие трофеи, добил 2-й итальянский армейский корпус, потряс систему снабжения немцев в Сталинграде.

© Sputnik / Чернов Бойцы самоходных артиллерийских установок Кантемировской дивизии готовятся поразить цель во время учебного боя.

Затем названный "Кантемировским" танковый корпус участвовал в Курской битве, освобождении Правобережной Украины, Кракова, взятии Дрездена, дошел до Эльбы. Закончил он боевые действия в предместьях Праги.

Кантемировский корпус и его подразделения в ходе войны были награждены 23 орденами, 18 раз личному составу соединения объявлялась благодарность Главнокомандующего. А уж личных наград в корпусе было получено свыше 20 тысяч.

Заслуги воинов – кантемировцев были отмечены в российской топонимике. В память о боях на Среднем Дону улица Кантемировская появилась в Ленинграде. За тем в там же был возведен и Кантемировский мост. А в честь прославленного танкового корпуса была названа одна из улиц Москвы и станция столичного метрополитена.

© Sputnik / Михаил Кухтарев 4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина Краснознамённая дивизия. Танковая колонна на марше.

Таким образом, закрепившись в названии российского города, имя династии Кантемиров стало почетным наименованием прославленного воинского соединения, а в рамках увековечивания его подвигов перешло на столичные улицы и другие инфраструктурные объекты России. Это весьма символично и очень справедливо, поскольку Кантемиры на протяжении несколько поколений верно служила Российскому государству. История оказалась выше политической конъюнктуры, когда в послереволюционные годы имена дворян и монархов не были в почете.

В этом отношении очень показательно присутствие на гербах поселения Кантемировка и Кантемировского района Воронежской области элементов родового герба Кантемиров: две выходящие из облаков руки, совершающих рукопожатие. Образ рукопожатия на фамильном гербе символизировал верность, тогда как облака указывали на возвышенную, неземную природу верности.

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