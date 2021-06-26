Порядок въезда иностранных туристов в Грецию продлен

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Порядок въезда иностранных граждан, включая россиян, в Грецию продлен до 3 июля, требования остаются прежними.

Совместное межминистерское решение опубликовано в официальной правительственной газете в субботу. Постановление будет действовать до 6 утра 3 июля, передает РИА Новости.

Ограничений на число въезжающих россиян нет, им не придется проходить карантин при предъявлении сертификата вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста или справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител, говорится в документе. Эти документы требуются и для детей старше 12 лет.

С 14 мая Греция открыла границы для туристов, но не из всех стран. В Греции действует временный запрет на въезд граждан третьих стран "из соображений защиты общественного здоровья от дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 на территории Греции".

Запрет не распространяется на граждан государств-членов ЕС и Шенгенского соглашения, а также на постоянных жителей 26 стран. Это Албания, Австралия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, ОАЭ, США, Великобритания, Япония, Израиль, Канада, Белоруссия, Ливан, Черногория, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Китай, Кувейт, Украина, Руанда, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Таиланд.

Граждане этих стран могут въехать в Грецию любым способом и любыми транспортными средствами, через все международные аэропорты Греции.Путешественники, независимо от национальности, за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции. Подтверждение заполнения формы PLF, которое автоматически электронным сообщением отправляется пассажиру, считается необходимым документом путешественника. Действующая форма PLF с QR-кодом необходима для въезда в страну. Авиаперевозчик обязан проверить форму перед посадкой в самолет. По прилету пассажир обязан показать документ сотрудникам генсекретариата гражданской защиты и национальной организации общественного здравоохранения.

Россияне, как и граждане других стран, въезд которым разрешен, при въезде должны предъявить либо сертификат о вакцинации, завершенной минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный тест на коронавирус - сделанный или по методу ПЦР за 72 часа до въезда, или экспресс-тест за 48 часов до въезда, либо справку о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител. Документы могут быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, они должны быть выданы государственным органом и в соответствии с законодательством, говорится в документе. Можно представить также цифровой сертификат COVID-19, который введен в ряде стран ЕС с 1 июня.

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