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Женщина перед вентилятором в жару

Как охладить квартиру без кондиционера: пять способов от эксперта

© Depositphotos / Andrey Popov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210626/35261560/Kak-okhladit-kvartiru-bez-konditsionera-pyat-sposobov-ot-eksperta.html

Что делать, если на улице невыносимый зной, а в квартире не установлен кондиционер - проявить находчивость помогут советы знатоков.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Исполнительный директор Sibling Михаил Шкляр в беседе с "Российской газетой" назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера, пишет РИА Новости.

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Во-первых, важно правильное проветривание помещений. По словам специалиста, наиболее прохладно на улице между четырьмя и семью часами утра, поэтому следует открывать окна в девять-десять вечера и закрывать утром перед уходом на работу.

Шкляр также советует поставить несколько бутылок с холодной водой или емкостей со льдом перед обычным вентилятором. Такой способ поможет обеспечить приток холодного воздуха, утверждает эксперт. Кроме того, стоит изучить режим работы вентиляторов. Специалист отмечает, что у потолочных вентиляторов обычно есть специальный летний режим.

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© Pixabay / sevenpixx
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Для повышения уровня влажности в помещении перед открытым окном можно повесить мокрое полотенце, заявил Шкляр. Помимо этого, для увеличения комфорта во время сна в жаркую погоду можно охладить постельное белье в холодильнике.

Шкляр также советует отказаться от использования коврового покрытия в доме, так как оно не позволяет помещению остыть. По словам эксперта, если на полу плитка или камень, то можно просто намочить полы — это даст ощущение влажности и также другое теплоощущение.

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