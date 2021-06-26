Как охладить квартиру без кондиционера: пять способов от эксперта

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Исполнительный директор Sibling Михаил Шкляр в беседе с "Российской газетой" назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера, пишет РИА Новости.
Во-первых, важно правильное проветривание помещений. По словам специалиста, наиболее прохладно на улице между четырьмя и семью часами утра, поэтому следует открывать окна в девять-десять вечера и закрывать утром перед уходом на работу.
Шкляр также советует поставить несколько бутылок с холодной водой или емкостей со льдом перед обычным вентилятором. Такой способ поможет обеспечить приток холодного воздуха, утверждает эксперт. Кроме того, стоит изучить режим работы вентиляторов. Специалист отмечает, что у потолочных вентиляторов обычно есть специальный летний режим.
Шкляр также советует отказаться от использования коврового покрытия в доме, так как оно не позволяет помещению остыть. По словам эксперта, если на полу плитка или камень, то можно просто намочить полы — это даст ощущение влажности и также другое теплоощущение.
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