В гражданский оборот в России вышли первые серии "Спутника Лайт"

Ранее представители российского Минздрава заявляли, что после введения препарата "Спутник Лайт" в гражданский оборот им будут вакцинировать иностранцев, в том числе трудовых мигрантов.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот, об этом заявил в субботу министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

"Вчера завершен этап контроля, первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли с производства в гражданский оборот", - сказал Мурашко журналистам.

Он уточнил, что "Спутник Лайт" планируется использовать для вакцинации переболевших и для ревакцинации.

"До конца июня около 2,5 миллиона доз поступят в гражданский оборот, объемы производства будут наращиваться", - добавил Мурашко.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что после введения вакцины в гражданский оборот в Москве будут организованы пункты вакцинации для мигрантов в удобных для них местах.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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