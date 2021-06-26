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Спутник Лайт вакцина от COVID-19

В гражданский оборот в России вышли первые серии "Спутника Лайт"

© Photo : Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (171)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210626/35265561/V-grazhdanskiy-oborot-v-Rossii-vyshli-pervye-serii-Sputnika-Layt.html

Ранее представители российского Минздрава заявляли, что после введения препарата "Спутник Лайт" в гражданский оборот им будут вакцинировать иностранцев, в том числе трудовых мигрантов.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот, об этом заявил в субботу министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

"Вчера завершен этап контроля, первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли с производства в гражданский оборот", - сказал Мурашко журналистам.

Он уточнил, что "Спутник Лайт" планируется использовать для вакцинации переболевших и для ревакцинации.

Спутник Лайт
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FU
В России трудовым мигрантам предложат вакцинацию "Спутником Лайт"

"До конца июня около 2,5 миллиона доз поступят в гражданский оборот, объемы производства будут наращиваться", - добавил Мурашко.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что после введения вакцины в гражданский оборот в Москве будут организованы пункты вакцинации для мигрантов в удобных для них местах.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (171)

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