Видео: ливень в Ялте привел к подъему уровня рек

Прошедший в городе сильный дождь снова заставил поволноваться и ялтинцев, и местные власти - стихия опять разбушевалась.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Уровень воды в реках в Ялте после ливня снова поднялся, пока незначительно, осадки прекратились, сообщила глава администрации города Янина Павленко, ее цитирует РИА Новости.

В Ялте в субботу прошел сильный ливень. Выпало 19 миллиметров осадков, что привело к локальным подтоплениям в городе.

"Уровень воды в реках снова поднялся, пока незначительно, 30-50 сантиметров… Второй потоп в Ялте. К огромному счастью, не такой масштабный, как первый. "Рвануло" там, где "тонко" - то, что пострадало 18 июня… Благо - дождь закончился", - сообщила Павленко на своей странице в Facebook.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

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