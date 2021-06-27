Пока все спали: футбольные победы, трагедия на охоте и День всех святых

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. После триумфа на Кубке Молдовы "Сфынтул Георге" вновь победил в охоте за трофеями, завоевав Суперкубок страны и обыграв команду "Шериф".

Матч проходил поздно вечером в субботу на муниципальном стадионе в Бельцах. Команда из Суручен вновь обыграла соперников из Тирасполя по пенальти. Подопечные Сергея Чеботаря спасли матч в овертайме, когда Артем Литвяков сумел сравнять счет, сообщает пресс-служба Федерации футбола Молдовы. В пенальти команда из Суручен была точнее - 4:2.

"Шериф" уже в четвертый раз проигрывает Суперкубок по пенальти после матчей 2012, 2014 и 2019 годов. Для обеих команд последует начало нового сезона в Национальном дивизионе, сезон 2021/22, а также игры в еврокубках.

Сборная Италии обыграла австрийцев и вышла в четвертьфинал ЕВРО

Сборная Италии по футболу в дополнительное время нанесла поражение команде Австрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянцев.

Сборная Италии продлила беспроигрышную серию до 31 матча (26 побед, 5 ничьих), при этом команда Роберто Манчини выиграла 12 последних матчей, передает РИА Новости.

Соперник итальянцев в 1/4 финала ЕВРО-2020 определится по итогам матча между сборными Бельгии и Португалии, который пройдет в воскресенье в Севилье. Четвертьфинальная игра состоится в Мюнхене 2 июля.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

Православные отмечают День всех святых

В первое воскресенье после Троицы Православная церковь отмечает память Всех Святых. На следующий день после праздника начинается многодневный Петров пост.

"Святые – это, прежде всего, иные люди, отличные от живущих по стихиям мира сего, а не по Христу. Иные потому, что они борются и с помощью Божией побеждают "похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую", - цитирует РИА Новости профессора Московской духовной академии Алексей Осипов.

День Всех Святых является своего рода пограничным в годовом круге богослужения. С этого дня заканчивается период пения Триоди (особые праздничные песнопения). Служба в этот день изобилует всевозможными поэтические оборотами – в торжественных гимнах святые именуются "божественным облаком" и "непрелестными светилами".

Трагедия на охоте: стреляя по бурундукам, ребенок ранил в голову своего дядю

Восьмилетний мальчик случайно ранил своего дядю в голову, когда они стреляли по бурундукам в американском штате Нью-Гэмпшир, сообщает полиция города Милтон.

По данным правоохранителей, сообщает РИА Новости, у пострадавшего есть все шансы на выздоровление.

"Было установлено, что племянник и его 32-летний дядя стреляли в бурундуков, пуля срикошетила и попала мужчине в голову. Он был доставлен в региональную больницу Портсмута с ранениями, не опасными для жизни, и, как ожидается, выздоровеет", - говорится в заявлении полиции города Милтон.

Инцидент расследуется как несчастный случай.

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