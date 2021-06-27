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Беременная женщина, архивное фото

Вакцинация беременных "Спутником V": опубликованы рекомендации

© CC0 / Pixabay / Sylbohec
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (174)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210627/35270841/Vaktsinatsiya-beremennykh-Sputnikom-V-opublikovany-rekomendatsii.html

Обнародована информация, которая разъясняет порядок применения российской вакцины от коронавируса для будущих мам.

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Информация о применении препарата "Спутник V" при беременности и в период грудного вскармливания появилась в обновленной инструкции к вакцине от COVID-19, опубликованной на сайте medum.ru, передает РИА Новости.

Как отмечается в тексте документа, клинического применения российского препарата во время беременности пока нет.

Вакцина от коронавируса
© Sputnik / Павел Лисицын
"Спутник V" одобрили для беременных

"В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства. В связи с этим применять препарат Гам-КОВИД-Вак при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода", — сообщается в инструкции.

Согласно документу, также отсутствуют клинические данные и о применении вакцины у женщин, кормящих грудью. При этом подчеркивается, что невозможно исключить риск для детей, находящихся на грудном вскармливании.

"В связи с этим применение препарата Гам-КОВИД-Вак в период грудного вскармливания противопоказано", — сообщается в инструкции.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (174)

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